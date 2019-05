Adolfo Cáceres: “Investigué el pasado y lo traje al presente”

El escritor Adolfo Cáceres recibirá el título de Doctor Honoris Causa, un reconocimiento que le otorgará la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) por su trayectoria y aporte a la literatura nacional.

El acto será el viernes a las 10:00 en el aula magna de la Facultad de Humanidades de la UMSS.

Cáceres, nacido en 1937 en Oruro, es autor de “Las víctimas”, “Nueva historia de la literatura boliviana”, “Copagira”, “El Qhasiriri”, “Argal”, “La mansión de los elegidos”, “El charanguista del Boquerón” , entre otras obras, que son consideradas referentes de la literatura nacional.

En su larga carrera en las letras obtuvo varios galardones por sus trabajos como Premio Nacional de Novela Marcelo Quiroga Santa Cruz, Premio Nacional de Cuento Adela Zamudio.

A horas nada más de recibir este galardón de la casa de estudios superiores en la que trabajó durante 25 años (desde 19744 al 1999), Cáceres habló con Los Tiempos sobre su trayectoria en las letras y sus proyectos.

- Un título más que honra su trabajo, ¿qué significa este galardón que recibirá el viernes?

Para mí es como el cierre de mi carrera. Es un enorme reconocimiento de la universidad a la que consideré mi segundo hogar en el que estuve durante 25 años. Si bien, este galardón cierra un ciclo, no quiere decir que dejaré las letras, es más me motiva a seguir trabajando, continuar investigando sobre nuestra historia.

- En alguna oportunidad mencionó que nuestra historia tiene enormes vacíos y que con sus obras trataba de llenarlas a través de sus personajes dentro de sus cuentos y novelas, ¿a qué exactamente se refería?

Hay muchas cosas dentro de la historia que están mal contadas. Hay traidores que figuran como héroes y héroes como desconocidos. Estos vacíos hacen que desconozcamos totalmente del pasado doloroso que vivió el país. Empecé a investigar, a conocer más de las guerras, de sucesos. Fueron años de investigación que se plasmaron en cuentos y novelas. Lo que hice en mi carrera es traer el pasado al presente.

- Una situación que vivió en su primer año de medicina lo hizo desertar de esa carrera para después abocarse a las letras. No había carrera de literatura en ese entonces y lo más cercano fue la Normal de la Universidad Católica. Actualmente, la realidad no ha cambiado del todo, ¿qué opina usted de la carencia de una carrera que forme a escritores?

La Carrera de Filosofía y Letras de la Católica fue una de las alternativas, pero lamentablemente no pudieron mostrar y promocionar adecuadamente su importancia. Cuando fui decano interino en la UMSS, en los 80, quise abrir la Carrera de Literatura, fue entonces que contraté a Cachín Antezana y Eduardo Mitre para que hicieran proyectos sobre esta rama, pero nos pusieron trabas. Si todo hubiese salido como estábamos avanzando, hoy Cochabamba tendría esta carrera en humanidades. Es una situación que obliga a otros estudiar otras ramas afines. Creo que la situación pronto cambiará.

- Menciona que este título es el cierre de un ciclo, pero no de seguir escribiendo, ¿qué hará ahora Adolfo Cáceres?

Estoy trabajando en una novela sobre la Guerra del Acre, son como epopeyas, materiales poéticos. Con este nuevo proyecto estoy empezando otra forma de escribir novelas históricas. Estoy también elaborando el quinto tomo sobre la literatura boliviana, pero hablaré de quienes formaron parte del exilio. Ojalá este año pueda presentar la cuarta edición de Diccionario de la Literatura Boliviana, este último la estoy trabajando con René Rivera.