Nace un nuevo dúo y debutará en el Cowork Café

Mañana a mediodía en el Café Cowork (parque Fidel Anze Sur #22 casi Eudoro Galindo) será el debut de la nueva propuesta de la cantante Fulvia Fossati y el guitarrista Rommel Flores, un dúo que ofrece música popular latinoamericana.

Este primer concierto acústico estará dedicado a las madres. El ingreso tendrá el costo de 20 bolivianos.

El recital estará divido en dos partes y el repertorio consta de emblemáticas piezas como ser: “Sabor a mí”, “Contigo aprendí”, “La Cantarina”, “La flor de la canela”, “Nostalgias”, “Volver”, “Bésame mucho”, “Lágrimas negras”, “El cuarto de Tula”, “Fly me to the moon”, “Something Stupid”, “Volare (Nel Blu di pinto do Blu)”, “L’italiano”, “La Vie en Rose”, “La Foule” y entre otras.

Génesis del proyecto

A finales de 2018, Fulvia tuvo la iniciativa de realizar un proyecto acústico, un formato íntimo que conecte con el público y así aplicar libremente recursos del jazz a canciones populares.

En enero de este año iniciaron los primeros ensayos. Rommel explica que lo más complejo de este tipo de formato es la exigencia musical de parte de los intérpretes y la conexión que debe existir entre los miembros, pero “Con Fulvia fue al instante, en el primer ensayo sacamos más de cinco canciones. Este proyecto está adquiriendo cada vez más una voz propia”.

Fossati indica que este proyecto pretende consolidarse en la escena musical no sólo con repertorio de la música popular agregando arreglos, sino también con composiciones propia. En las próximas semanas realizarán más recitales.

También compartirán material en las redes sociales como covers de canciones conocidas. El pasado jueves subieron “Sabor a mí”, el bolero del cantante mexicano Álvaro Carrillo en sus cuentas de Facebook. Ayer en la noche compartieron otro tema. “Queremos abrir un canal en YouTube lanzando videos con más producción”, indica Fossati.

Sobre los artistas

Fulvia Fossati es egresada del Instituto Eduardo Laredo. Fue cantante de varios proyectos de jazz como Melting Grooves, Starling Quartet, fue corista del Grillo Villegas y otros grupos.

Rommel Flores también egresó del Instituto Eduardo Laredo. Realizó estudios de composición en la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA). Formó parte de diferentes grupos como Kiom, Sariri y demás.

CONCIERTOS EN COWORK

Cada fin de semana, el Corwork (parque Fidel Anze Sur #22 casi Eudoro Galindo) ofrece diferentes recitales. Hoy a las 19:00 estará en escenario Miss Lú & The Family Bø, un proyecto musical que interpretará piezas de swing, bossa nova y otros en inglés, portugués, castellano, alemán y francés.