Cuatro artistas diseñan las etiquetas de Paceña

Ejti Stih, Roberto Valcarcel, Marco Tóxico y Gastón Ugalde son los cuatro artistas que diseñaron las etiquetas conmemorativas del Carnaval que serán distribuidas en las botellas de 710 mililitros de la empresa de cerveza Paceña.

Las etiquetas hacen referencia al Carnaval y los personajes que lo representan, como es el caso de las máscaras de la diablada, del moreno, el pepino, la reina cruceña del carnaval y otros.

Los artistas expresaron su satisfacción por ser parte de este proyecto que a su consideración aporta a la difusión de la cultura boliviana y el carnaval.

“Estoy muy contenta porque me parece hermoso que hagan algo así, poner obras de arte en las botellas de cerveza”, dijo la artista plástica e ilustradora Ejti Stih.

Señaló que ella mandó varios cuadros para que los encargados pudieran elegir los más representativos.

También dijo que no diseñó algo específico para la botella, pero que resaltaron dos de sus trabajos hechos en acrílico sobre lienzo: el primero incluye la imagen de la reina cruceña del carnaval y en el segundo se aprecia a varios personajes de esta fiesta.

Por su parte, el artista Gastón Ugalde, conocido como el “Warhol Andino” por críticos de arte, señaló estar contento por la invitación de la empresa y el interés que tienen por trabajar con algunos representantes del arte para el diseño de sus etiquetas del Carnaval. “Ya van varios años que he sido invitado no sólo por la cervecería si no por otras empresas de acá y fuera del país. Había parámetros ya ordenados, para esta oportunidad presenté varios vocetos que mostraban los rostros del diablo y la china típicos de la diablada”, mencionó.

Señaló sentirse orgulloso porque sus obras hayan sido tomadas en cuenta para las etiquetas.

“Me alegra que estén usado mis trabajos para la promoción del Carnaval, ha sido verdaderamente un desafío que me hayan elegido”, aseguró.

Los diseños fueron realizados con la estética del pop art, que fue una tendencia en los años 60 a 70.

Mientras que el ilustrador, diseñador y artista Marco Tóxico también manifestó que le parece interesante que la empresa haya tomado en cuenta a artistas nacionales para el diseño de estas etiquetas.

“Creo que fue una apuesta interesante y estoy alegre porque me hayan tomado en cuenta, más que todo por la respuesta de la gente. Estoy esperando ver la botella”, aseguró.

En su caso, diseñó la máscara del pepino y la del moreno, que fueron hechas con ilustración digital.

Aseveró que la etiqueta del moreno fue su elección por el gusto del arte barroco que normalmente se muestra en ese tipo de máscaras.

Por último, el artista, escritor e intelectual Roberto Valcárcel también ilustró los trajes de la diablada en las etiquetas de Paceña.

Estas botellas ya fueron sacadas al mercado para su comercialización.

LANZAN ETIQUETAS CONMEMORATIVAS

Las etiquetas pretenden promocionar el Carnaval boliviano. Las figuras escogidas para las botellas de 710 mililitros reflejan las danzas de la diablada, la morenada, el pepino, la reina del carnaval cruceño, la chola cochabambina, el minero y las mujeres del oriente vestidas con el tradicional tipoy.