Ximena: “Fonsi me dijo muchas cosas bonitas, sigue adelante”

La única mujer sobreviviente del accidente de LaMia y azafata boliviana, Ximena Suárez, llegó hasta Viña del Mar en Chile para conocer al artista puertorriqueño Luis Fonsi, quien le dedicó un tema de su repertorio en su presentación. La canción elegida fue “Yo no me doy por vencido”.

Los Tiempos pudo acceder a una entrevista con Suárez, quien enfatizó que cumplió uno de sus sueños.

“Luis Fonsi estaba emocionado como yo. Fue una sorpresa para mí, porque primero me dijo que no iba a poder conocerlo, que estaba difícil y después me metieron al camerino y, de sorpresa, él salió; entonces fue increíble: salté, grité, lloré. Lo abracé, nos abrazamos, él me dijo muchas cosas bonitas, que siga adelante y la verdad que le encantaba que su música haya sido como una terapia mía”, dijo.

También pudo conocer a otros artistas en visita a Viña.

“Todos conocieron mi historia porque salió al comienzo del show de Luis Fonsi. Tuve también un contacto con Zion y Lenox, pero así muy rápido porque había mucha gente, nos pudimos sacar una foto y ellos me dijeron que siga adelante y que soy luchadora”, manifestó.

Por otro lado, lamentó que existan comentarios negativos sobre su viaje a Chile y aclaró que fue la producción e Viña quienes se contactaron con ella”.