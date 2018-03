“La forma del agua” reina en los Óscar

“La forma del agua”, del mexicano Guillermo del Toro, se llevó este domingo el Óscar a mejor película, entre aplausos y alabanzas.

La cinta fantástica, que logró en total cuatro estatuillas, se impuso a “Tres anuncios por un crimen”, la otra favorita, así como a “Dunkerque”, “Llámame por tu nombre”, “Los archivos del Pentágono”, “¡Huye!”, “Las horas más oscuras”, “Lady Bird” y “El hilo fantasma”.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

“Soy un inmigrante, como muchos, muchos de ustedes, y en los últimos 25 años he vivido en un país que es de todos nosotros: tiene partes de aquí, de Europa, de todas partes, porque creo que lo más maravilloso que se puede hacer —y nuestra industria lo hace— es borrar las líneas en la arena”, dijo Del Toro al recibir el Óscar en una gala con un marcado tono político.

El filme, que cuenta una historia de amor entre una limpiadora muda y una criatura anfibia guardada en un tanque de agua en una instalación militar de Estados Unidos en plena Guerra Fría, ha dominado la temporada de premios en Hollywood.

Del Toro se coronó minutos antes con el Óscar a mejor director, distinción que obtuvo también en los Globos de Oro, el premio del sindicato de directores y el Bafta del cine británico.

“La forma del agua”, que tenía 13 nominaciones, ganó también por mejor banda sonora y diseño de producción.

En esta película aclamada por la crítica, Elisa (Sally Hawkins), a quien le cortaron la garganta de bebé, recluta a su vecino homosexual (Richard Jenkins) y a su compañera de trabajo (Octavia Spencer) para la misión de liberar del laboratorio a la criatura prisionera, que tiene los días contados.

“Bálsamo para el alma”

Para Del Toro, la reacción más gratificante siempre viene por parte de la audiencia, según dijo durante un reciente almuerzo con los nominados a los Óscar en Beverly Hills.

“Lo más bello que he escuchado es que la película ha sanado emocionalmente a alguien o ha sido una especie de bálsamo para el alma. Es hermoso”, dijo.

“Estamos en un momento en el que los ideólogos dicen una y otra vez que debes temer al otro, que el otro es tu enemigo, que es la causa de tus problemas” cuando en realidad “el otro es la solución a tus problemas, es todo lo que tienes, es el camino. Y la película dice ‘abraza al otro’”.

El premio llega en un momento en que Hollywood se muestra más abierto en sus eventos a abordar temas complejos y polémicos como inmigración, política exterior, igualdad de género y abuso sexual.

Y a primera vista, este cuento de hadas mágico-realista es bastante político con su llamado a la solidaridad y la organización.

“La forma del agua”, que Del Toro escribió a cuatro manos con Vanessa Taylor, se hizo con un presupuesto de 19,5 millones de dólares, que ya superó con los 110 millones recaudados en taquilla.

Del Toro se convirtió en el tercer mexicano que consigue la estatuilla al mejor director tras Alfonso Cuarón (“Gravity”) y Alejandro González Iñárritu (“Birdman” y “The Revenant”). En 2007 fue nominado en dos categorías por el filme “El laberinto del Fauno”.

UN ÓSCAR PARA CHILE

Primer premio chileno

La cinta chilena “Una mujer fantástica”, del director Sebastián Lelio y que protagoniza Daniela Vega, ganó ayer el Óscar a la mejor película en habla no inglesa, la primera estatuilla que logra Chile en esta categoría de los premios más importantes del cine. “Esto es un regalo increíble”, dijo Lelio sobre el escenario antes de dar las gracias a los productores del filme, Juan de Dios Larraín y Pablo Larraín.

También agradeció especialmente el premio a Daniela Vega por ser “la inspiración para esta película”. Ésta fue la segunda producción chilena de la historia en ser nominada en esta categoría.

LOS GANADORES

Mejor película: “La forma del agua”

Mejor director: Guillermo del Toro por “La forma del agua”

Mejor actriz: Frances McDormand por “Tres anuncios por un crimen”

Mejor actor: Gary Oldman por “Las horas más oscuras”

Mejor actriz de reparto: Allison Janney, “Yo, Tonya”

Mejor actor de reparto: Sam Rockwell, “Tres anuncios por un crimen”

Mejor guion adaptado: “Llámame por tu nombre”, de James Ivory

Mejor guion original: “¡Huye!”, de Jordan Peele

Mejor película de habla no inglesa: “Una mujer fantástica”

Mejor película animada: “Coco”

Mejor fotografía: “Blade Runner 2049”, de Roger Deakins

Mejor diseño de producción: “La forma del agua”

Mejor vestuario: “El hilo fantasma”, de Mark Bridges

Mejor montaje: “Dunkerque”, de Lee Smith

Mejores efectos especiales: “Blade Runner 2049”

Mejor maquillaje y peluquería: “Las horas más oscuras”

Mejor montaje y mezcla de sonido: “Dunkerque”

Mejor banda sonora: “La forma del agua”, de Alexandre Desplat

Mejor canción: “Remember me”, en “Coco”

Mejor documental: “Icarus

Mejor cortometraje documental: “Heaven is a Traffic Jam on the 405”, de Frank Stiefel

Mejor cortometraje de ficción: “The Silent Child”

Mejor cortometraje animado: “Dear Basketball”