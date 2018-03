Aviónica cancela su participación en show de Madero

La banda cochabambina Aviónica canceló su participación en el concierto del exvocalista del grupo Panda, José Madero, que se presentará en la ciudad el 7 de abril.

El anuncio lo realizó el vocalista de Aviónica, José Mrochek, mejor conocido como “Joti”, quien señaló que debido a problemas de índole personal no podrán cumplir su compromiso. “Estoy muy apenado por eso”, señaló.

El artista aseveró que fue algo imprevisto y que espera que sus fans entiendan su situación. A esto también se suma el alejamiento de uno de los integrantes de su banda, lo que complica el problema, afirmó el artista.

Al conocer la noticia, la gerente de Radio Hit, Marjorie Vega, lamentó la decisión del cantante, pero señaló que respetan la postura de la banda.

“Invitamos a ‘Joti? de Aviónica a ser nuestra banda invitada para abrir el concierto por su trayectoria y por ser de Cochabamba. Por temas delicados de índole familiar nos comunicó con pesar que no estará presente”, dijo.

Vega comentó que aún no tienen pensado invitar a otro grupo. Sin embargo, este sábado a través de una competencia se elegirá a una agrupación para que participe del concierto.

Videclip

Por otro lado, “Joti” señaló que se siente bastante orgulloso del lanzamiento mundial de su videoclip “Dejaré de hablar de ti”, que fue difundido por el canal internacional HTV.

“Yo estuve promocionando la canción en Texas, estuve en un tour de medios, luego en Los Ángeles y Miami (EEUU)”, dijo.

El video también está en las redes sociales, afirmó el artista para que sus fans puedan verlo.

Asimismo, señaló que este video fue dirigido por Taylor Fox y el productor musical fue Andrés Saavedra, con quien también trabajó en anteriores ocasiones.

“La producción se hizo en Canadá y la de la música en Miami”, manifestó.

La promoción del videoclip será a mediados de abril en México, luego en Colombia. Para junio, la banda tiene planificada una gira en nuestro país.

“Joti” también reveló que la composición del tema fue inspirada en su experiencia personal.

Proyectos

El artista señaló que grabará un nuevo disco para el que ya cuenta con por lo menos 30 demos que serán seleccionados.

“Todas las canciones son de mi composición. Con el productor escogeremos entre ocho a nueve canciones”, mencionó.

Este material será producido por Sebastian Cris que ya lo acompañó en la producción de “California”.

“Es un disco que lo quiero hacer con él, volver un poco a mi estilo más clásico, porque fuimos experimentando con música electrónica, pero quiero volver un poco a mis raíces de la batería y la guitarra eléctrica”, dijo.

OPINIONES

"Me siento mal, pero he tenido algunos problemas y la verdad no tengo la cabeza. Se nos fue nuestro bajista. Siento que tampoco podré darle el tiempo necesario para este tema". José Mrochek. Vocalista de Aviónica

"Deseamos desde la producción supere pronto estos imprevistos y mientras tanto continuamos imparables, con toda la organización para recibir como se merece a un gran cantautor como es José Madero". Marjorie Vega. Gerente Radio Hit