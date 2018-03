DóndeVamos

"No sabíamos a dónde ir para pedir ayuda (…) Yo no soy esa persona que están acusando (...) Me han mellado, me han... Ver más Mujer acusada de discriminar a otra de pollera: “Yo no soy esa persona”

Un número indeterminado de personas murió hoy y al menos dos están en estado crítico al derrumbarse un innovador puente... Ver más Colapso de puente nuevo deja varios muertos en Miami

Tres periodistas preguntaron sobre diferentes situaciones de racismo en el país y el mandatario se molestó. Sin embargo... Ver más Las 3 preguntas sobre racismo que molestaron a Álvaro García Linera