Kjarkas Sinfónico reúne a músicos de Perú y Bolivia

Los Kjarkas se presentarán en un concierto sinfónico en el teatro al aire libre del recinto ferial de Alalay, el próximo 14 de abril desde las 20:00 en Cochabamba.

El espectáculo fue anunciado ayer en homenaje a los 46 años de trayectoria del grupo, oportunidad en la que dieron a conocer que la gira comprenderá a La Paz, Sucre, Cochabamba y Santa Cruz.

El vocalista del grupo Gonzalo Hermosa señaló que este concierto tendrá dos partes: una, en la que cantarán todos sus éxitos y la segunda, compuesta por 12 canciones que contará con el apoyo de la Orquesta Sinfónica Nacional.

También aclaró que más de una treintena de músicos se presentarán entre ellos maestros de Perú.

“Los músicos que van a llegar son los guías, más el director y vamos a tener varios ensayos que serán en La Paz. Van a estar la mayor parte de los músicos de Bolivia”, dijo.

Los temas que interpretarán con la sinfónica son “Canción para mi hija”, “Cicatrices”, “Munasquechay”, “Te vine a ver”, “Pueblo perdido”, “Ave de cristal”, “Árbol de mi destino”, “Yo te amo”, entre otras.

Esta nueva faceta que se quiere mostrar, señaló, no significa que el grupo cambiará su esencia.

Criticas

Tras algunas críticas en las redes sociales en torno a que se tocará con músicos de la sinfónica del Perú y no solamente de Bolivia, Hermosa indicó que no prestan mucha atención a las opiniones que se emiten por estos medios.

“No hacemos caso a las redes sociales es que son opiniones tan sencillas tal vez. No saben, creo que es la cancha de los hombres resentidos. Algunas criticas las hemos tomado bien”, aseveró.

Asimismo, dijo que intentaron en dos ocasiones presentar este espectáculo en el país, pero no resultó como esperaban debido a algunos problemas técnicos.

“Hace muchos años, 7 a 9 años, habíamos hecho una primera experiencia con la Orquesta Sinfónica Nacional, pero no resultó muy bien porque nuestra tecnología acústica no estaba acorde a la situación. Hicimos los esfuerzos más grandes. Son instrumentos acústicos y tras que subían el volumen perdíamos el ‘feedback’ o se acoplaba. Pero hemos copiado tecnologías de otros países e hicimos una experiencia en el Perú y resultó una maravilla”, dijo.

Comentó que una de las primeras experiencias fue en Arequipa, donde la Sinfónica de Lima y Los Kjarkas presentaron esta fusión.

“Yo mismo sonreía cuando cantaba ‘Canción para mi hija’ con la orquesta y se escuchaba y llegaba. La verdad la gente que vaya va a salir emocionada. Hemos dicho esto hay que llevar a Bolivia y con la orquesta sinfónica tanto de maestros del Perú como los nuestros”, aseveró.

También aclaró que adquirirán algunos equipos para garantizar que todo salga bien.

Proyectos

El grupo adelantó que lanzarán hasta fin de año un nuevo disco con composiciones propias, algunos de estos temas serán grabados sólo en el idioma quechua, afirmó.

“Hay canciones en 100 por ciento quechua, los que entienden van a reír mucho, tienen su chispa ”, comentó.

También dijo que pretenden grabar un vals llamado “Era vida”.

"No fallaron los músicos, tampoco Los Kjarkas, sino más bien la tecnología. Lamentablemente, no se pudo, había excelentes músicos. Habíamos pensado en que era imposible hacerlo, pero no fue así. Tenemos que adaptarnos a los retos que tenemos". Gonzalo Hermosa. Vocalista de Los Kjarkas

"Cuando nos presentamos en un festival en Asia teníamos ensayos con la sinfónica de Tokio, los dos primeros días ellos no podían seguirnos. El maestro nos dijo que no necesitábamos sinfónica, porque nuestra música era como una ave que vuela". Gastón Guardia. Músico de Los Kjarkas