BTS, la banda surcoreana de K-Pop que conquista el ranking Billboard

La banda surcoreana BTS se convirtió en la primera del género K-Pop en conseguir el número uno en el Billboard 200 de Estados Unidos con su tercer álbum, Love yourself: Tear, publicado el pasado 13 de mayo.

El disco marca un hito en el mundo de la industria de la música porque es el primero de habla no inglesa tras 12 años, después que en 2006 se ubicara en el primer puesto la producción Ancora del gupo Il Divo, que contenía canciones en español, italiano, francés y un dueto en inglés y francés con Celine Dion.

La banda batió récord. En 20 días vendió 135 mil copias del disco en su primera semana de venta, de las cuales, 100 mil son en formato físico tradicional. En tanto que en su canal de YouTube ya registró más de 103 millones de visualizaciones.

El K-pop, conocido también como pop coreano, es un género que nació en 1990 en Corea de Sur que en la actualidad se encuentra en la cúspide de la industria musical porque cada día los fans se multiplican.

Love yourself: Tear superó la séptima posición que consiguió en octubre de 2017 el anterior trabajo del grupo, Love yourself: Her. Estos dos discos son los únicos del K-Pop que se colaron en el top 10 del Billboard 200.