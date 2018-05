Jurados para el Miss Plus Size ya están en Cochabamba

Ya se encuentran en Cochabamba las cuatro jurados que elegirán, este próximo 30 de mayo, a la mujer de talla grande más bella del departamento. Dos de ellas provienen de México; otra, de Colombia, y la cuarta, de Perú.

Son 20 candidatas que disputan la corona y están listas para este primer certamen de belleza de chicas "curvys".

Se trata de Kika López (directora general en Curvy Plus Size México), Caty Gómez (subdirectora del Curvy Plus Size México), Gloria Castillo (modelo de talla grande en Perú, además de directora de una academia para modelos Plus) y Sabrina Lauviah (promotora de Miss Plus Size Colombia).

A su llegada al departamento, ellas resaltaron la calidez de los cochabambinos, además de su excelente gastronomía y su clima templado.

Angy Sainz, imagen del evento, señaló que a pocos días de la realización del concurso, las candidatas agilizan su preparación y sueñan con la corona.

Jurados

Sabrina Lauviah, impulsora del Miss Plus Size Colombia, señala que Cochabamba es una ciudad espectacular, además de la calidad de la gente. "Vamos a escoger a la primera Miss Plus Size. Tiene que ser una reina integral, segura de sí misma, que pueda decir que las mujeres bolivianas tienen los mismos derechos que los hombres", dijo. Señaló además que calificarán el desempeño de las candidatas, además de su presencia en pasarela.

Kika López, directora del Miss Plus Size México, resaltó la gastronomía cochabambina . "La comida está riquísima. Comí picante de pollo, pero no pica nada, yo necesito el chile de México para decir que comí", aseveró .

También señaló que las candidatas son bastante bellas y que será difícil escoger a una como ganadora de este evento. Asimismo, Caty Gómez, subdirectora de Miss Plus Size México, señaló que, al ser un movimiento que recién empieza, requiere de mayor apoyo. "Estamos muy emocionadas por estar acá. Espero que la chica que gane represente muy bien a las mujeres de talla grande", mencionó.

Por su parte, la modelo peruana Gloria Castillo señaló que existe bastante expectativa por este primer evento que se desarrolla en el país. "No importan las medidas porque la belleza no distingue tallas, entonces yo creo que las candidatas son buenas representantes en lo que es una belleza real", dijo.

Asimismo, aseguró que ella valorará mucho la seguridad y la confianza de cada candidata.