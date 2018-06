Sandi o la pintura entre el caballete y la tableta

Verónica Weise Vargas

Curadora

Sandi es un hombre libre en todo el sentido de la palabra, un artista que no se detiene ante ningún obstáculo ni preconcepto. En ese sentido, honra el principio más sustancial del arte: sin libertad no hay descubrimiento, indagación, apropiación, deconstrucción; sin libertad no existe la posibilidad del arte.

La retrospectiva de su obra muestra el recorrido de su camino artístico y también, por defecto, el de su vida personal. Nos da el privilegio de apropiarnos, a primera vista, de un proceso de aprendizaje que ya lleva dos décadas de trabajo incisivo y determinado, que implica una inmersión en diversidad técnicas —grabado, monotipia, óleo, acrílico, acuarela, pastel, grafito— y estilos: naturalismo, paisaje, figuración, abstracción, sintetismo, expresionismo, etc.

Todo ello, a partir de un incipiente inicio en la Escuela de Bellas Artes de La Paz, hasta llegar a un arte de contenido, y una maestría técnica adquirida a través de un extenso y arduo proceso de indagación y experimentación.

Un proceso de indagación que se evidencia en los varios seudónimos con los que firma sus cuadros, durante los primeros años: una verdadera búsqueda de su identidad de artista.

Sus últimas obras, que oscilan entre el expresionismo y la abstracción, poseen ya la concreción de un lenguaje personal y una temática que lo caracterizan como un artista maduro.

Expresionismo

Si bien es un artista ecléctico en todo el sentido de la palabra, el expresionismo domina su obra actual. Un expresionismo que oscila entre la figuración y la abstracción, entre la reducción analítica compleja a la más básica expresión del gesto grotesco.

Su más reciente obra es un homenaje a dos grandes figuras del expresionismo americano: Willem De Kooning y Jean Michelle Basquiat. Es el libre albedrío que lo caracteriza y lo identifica, en su obra en general, y especialmente en esta última etapa.

Lo urbano

El arte urbano, la ciudad, la técnica del stencil, el aerosol y la tecnología son parte constitutiva de su trabajo, aparece en sus escenarios socavando las tradiciones, a modo de deconstrucción desenfadada. Es esencialmente en la técnica donde lo urbano se manifiesta ante todo, pero también en el concepto de apropiación irreverente de imágenes que conviven unas con otras sin ningún pudor, reflejo de las ciudades del siglo XXI.

Y hay una etapa en la que Sandi se sumerge en una frenética producción. Ante circunstancias complejas y agobiantes de su vida personal, encuentra ahí alivio y liberación. El cartón y los materiales de uso masivo viabilizan fluidamente la concreción de esta experiencia en cientos de obras diseminadas por la ciudad.

Finalmente, Sandi conquista, descubre, explora y experimenta la "conquista, descubrimiento, exploración y experimentación" que por definición y experiencia llamamos "arte". Como dijo un día André Breton refiriéndose al arte moderno: "La belleza será convulsiva o no será".

Taller. El artista explica una obra en pleno proceso.

EL ARTISTA

Orureño cosmopolita

Sandi, como firma su obra, definitivamente, desde hace algo así como una década, es un orureño cosmopolita, con la misma intensidad que es un artista totalmente atípico.

Él vivió en varios países, como EEUU, Haití, México y ahora radica en Cochabamba.

Llegó a la pintura, desde una disciplina científica.