Mundial de Rusia inspira a una veintena de cantantes

Más de una veintena de artistas de diferentes nacionalidades se inspiraron en el Mundial Rusia 2018 con canciones sobre el evento que comenzará mañana.

Muchas de estas canciones son favoritas sin que esto implique hayan calificado para ser el tema oficial de este Mundial.

La canción oficial es "Live it Up" interpretada por Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi, que grabaron el videoclip en Budapest donde Smith rueda su nueva película. Este tema será interpretado el 15 de julio en vivo ante 80 mil aficionados en el estadio Olímpico de Luzhniki en Moscú.

Hasta la fecha este tema tiene más de 12 millones de reproducciones en plataformas como YouTube.

Sobre la producción, Will Smith comentó: "Es un honor que me hayan llamado para colaborar en esta canción".

La artista rusa Era Istrefi dijo: "Soy una gran fan del fútbol y estoy ansiosa porque comience el Mundial".

Mientras que Nicky Jam compartió también su entusiasmo: "Grabar la canción oficial del Mundial es un logro incomparable para mí. No hay muchos artistas que tengan semejante privilegio".

Este hit fue producido por el popular DJ Diplo que aseguró nunca haber hecho "una canción tan internacional, tantas estrellas unidas sin duda crean una energía brutal".

Otros temas

Entre los artistas que también se inspiraron en el mundial están J Balvin con "Positivo" junto a Michael Brun. La competencia de Coca-Cola en Colombia también ha presentado una canción propia para el Mundial que se llama "Allá se juega, acá lo vives", interpretada por Carlos Vives. "Colors" de la mano de Maluma y

Jason Deluro es otro de los temas que pegó bastante en la previa a esta fiesta futbolera.

También están: "Dancing Together (Bailamos Juntos)" de Carlos Jean y Teyou, "United By Love" de Natalia Oreiro, "Pura vida" de Don Omar, "Love" de Gianluca y Sebastian Yatra, "Otra estrella en tu corazón" de Sergio Ramos y Demarco Flamenco, "90 minutos" de Prince Royce, "El galdiador mexicano" de Maná, "Se vive mejor", de Antonio José y Juan Magán y "Desde Rusia con amor" de Taburete.