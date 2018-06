Señora Bolivia es la nueva "Ms. Summer International 2018"

El evento Ms. Summer International (Señora Verano Internacional en castellano) concluyó ayer y la nueva soberana es la Señora Bolivia 2018. Se trata de Alejandra Antelo, quien, de la mano de Promociones Gloria, representó al país en Las Vegas.

La ciudad de las luces recibió a diferentes representantes de todo el mundo, quienes cumplieron actividades de turismo y propias del certamen, el que se llevó a cabo en el Tuscany Resort.

Antelo lució un traje típico denominado Música Chiquitana diseñado por Eduardo Rivera.

Los Tiempos se comunicó con la flamante ganadora y ella, aún emocionada por el resultado, respondió nuestras consultas amablemente.

-¿Cómo te sientes al ser MS. Summer Internacional 2018?

-Me siento muy feliz y orgullosa de ser Ms. Summer International. Al escuchar que iban saliendo los nombres de las demás y siempre entraba Bolivia al cuadro de finalistas, me alegraba el corazón y me sentía a la vez dichosa de estar cada vez más cerca de la corona y, al final, cuando sólo quedábamos dos, ya me sentí ganadora. Luego, ver cuando me coronaban me llenó de orgullo y al mismo tiempo de esperanza y sentir que Bolivia sí puede sobresalir en el exterior.

-¿Qué implica portar esta corona?

-Implica conocer gente nueva, viajar. Ya tengo varias propuestas de eventos y sponsor aquí en Estados Unidos que las estoy analizando.

-¿Qué fue lo que el jurado calificó?

-Fue la simpatía, sencillez, ayuda humanitaria, inteligencia y belleza de las concursantes.

-¿Existen planes para el año de reinado?

-Aún no sé los planes. Tengo que llegar a Bolivia y ver cómo me organizo.

-Cuéntanos acerca de esta experiencia.

-Fue una hermosa experiencia. Conocí chicas muy buenas, hice lindas amistades por acá y me llevo este concurso en el corazón y con mucha alegría de representar tan bien a Bolivia. Sobresalí en cada una de mis presentaciones y hasta cuando salíamos a pasear con la banda de Bolivia las personas se me acercaban a tomarse fotos y a preguntarme si estaba participando en el Miss Universo (ríe).