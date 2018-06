Conoce las respuestas de las finalistas del Miss Bolivia

El certamen de belleza más importante del país ya tiene sus soberanas. La Miss Santa Cruz Joyce Prado se coronó hoy como la Miss Bolivia 2018. La beldad se impuso a 23 candidatas.

Por su parte, la Miss Cochabamba Vanessa Vargas fue elegida como Miss Bolivia Mundo. Asimismo, se hizo con el premio a Mejor Proyecto.

La gala, organizada por Promociones Gloria, se realizó en el salón Sirionó de la Fexpocruz.

A continuación la ronda de preguntas de las finalistas del certamen.

Joyce Prado (Miss Santa Cruz), Miss Bolivia 2018

Pregunta (P): ¿Por qué eres una mujer feliz y a que le debes esa felicidad?Respuesta (R): Considero que muchos pasan por dificultades en la vida, es depende de uno saber afrontar de la mejor manera para poder ser feliz. Me considero una persona feliz porque soy una mujer agradecida con Dios porque me dio una vida, tengo mi familia, amigos y personas que me apoyan. El estar aquí frente a todos ustedes es una gran oportunidad y me hace muy feliz. La felicidad no es solo una sonrisa, está en uno.

María Elena Antelo (Miss Beni), Miss Bolivia Internacional

P: ¿Qué es el éxito para vos?

R: El éxito es cumplir un objetivo que siempre has deseado alcanzar pero, ser exitoso no es solo ser el ganador. Levantarte día a día, ser mejor persona, es lo que hace ser exitoso. Pensar en grande te hace exitoso. Me siento exitosa. El hecho de que este aquí sentada, hacer tantas cosas para poder lograr esto nuevo que tengo ahora, de representar a mi departamento y si Dios quiere a mi país, me ha exitosa.

Elena Romero (Miss Chuquisaca), Miss Bolivia Grand

P: En algún momento de tu vida te sentiste incómoda con tu físico, ¿qué paso?

R: Me sentí incómoda con mi cuerpo, me sentí quizá ofendida. Considero que las personas que están pasando por la adolescencia son las que más sufren. El mensaje que les puedo dar es que aprendan a amarse y aceptarse como son porque si uno trasmite que se acepta, las personas también nos aceptarán.

Valentina Ramallo (Miss Tarija), Miss Continentes Unidos Bolivia

P: Recientemente viviste momentos muy incómodos por un vídeo que se subió a las redes sociales, ¿sentiste algún tipo de bullying?

R: Quiero agradecer a todos los que me brindaron su apoyo. Es cierto me han hecho mucho daño y lastimado, pero creo que también todos somos personas y por ende tenemos derecho a equivocarnos y cometer errores todos los días, no debemos ser juzgados por eso.

Mi madre es chilena y siempre apoye a ese equipo por eso. Bueno he sido juzgada por una pequeña equivocación que hubo. Pero yo les diría que pensemos dos veces antes de hacerle daño a otra persona, mucho más si estamos detrás de una pantalla porque no sabemos que daño que le hacemos y a la familia que está detrás.

P: ¿Qué mensaje les darías a las personas que pasaron por lo mismo?

R: No me gustaría que otra persona lo viviera. No se escondan, no se guarden todos esos sentimientos que les hará daño. Yo de todo esto saqué una experiencia. Todo esto me hizo más fuerte, es por eso que sigo aquí realizando uno de mis sueños.

Mariana Pinedo (Señorita Santa Cruz) 1ra finalista

P: ¿Cuáles son tus cualidades?

R: Me considero una persona muy honesta, tranquila y amable sobretodo. Día a día trato de ser una mejor persona. Le pido a Dios que me guíe por el camino del bien para ser un ejemplo a seguir, al menos para las mujeres bolivianas, muchas gracias.

P: ¿Y lo peor?

R: Cada persona no es perfecta, todos tenemos errores que cometemos, pero la persona también día a día debe encomendarse a Dios para seguir siendo una mejor persona.

Fiorella Suárez (Miss Litoral) 2da finalista

P: Sos multifacética, ¿Cómo te organizas para hacer todo?

R: Es verdad esto. Me encanta estar ocupada, programar mis horarios continuamente. La disciplina es muy importante. Un día antes programo lo que tengo que realizar. Las ganas de lo que a uno le gusta es importante. Me encanta todo lo que sea lo práctico.

Liz Shimokawa (Miss Pando) 3ra finalista

P: En el certamen te gusta mucho bailar, ¿cómo lo haces?

R: Yo no puedo escuchar la música, pero puedo verla, puedo sentir esas emociones. Me gusta al moverme y expresar todo mi movimiento.

P: ¿Qué les dirías a todas las personas que tienen capacidades diferentes y que en este momento te están viendo?

R: A todas las personas con discapacidad, somos iguales, a los que tenemos discapacidad auditiva visual, ánimo, somos una comunidad, podemos ir a la escuela, practicar, ser importantes y también aprender. Gracias por el apoyo a todas las personas sordas. Pueden ser mejores con apoyo.

Nadia Peralta (Miss Illimani), 4ta finalista

P: En algún momento de tu vida sufriste bullying y discriminación, ¿cómo superaste estos momentos?

R: Me toco salir muy pequeña de mi pueblo a enfrentarme con la realidad que no era nada fácil y sí sufrí discriminación, pero fue algo que me detuvo, más bien me abrió muchas puertas por la actitud que puse. Hoy en día estoy aquí rompiendo paradigmas que nos han impuesto en la vida. Me siento muy orgullosa de mi misma por haber llegado donde estoy.

P: ¿Qué consejo le darías a alguien que está pasando por lo mismo?

R: Que no se detenga, que nada los detenga, que nadie ni nada les corte la alas. Lo más lindo es resaltar y dar o mejor de uno.