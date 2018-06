Paola Canedo está más feliz que nunca en la dulce espera

La guapísima conductora de televisión será madre por primera vez y comparte día a día la feliz noticia en sus redes sociales.

La conductora lleva un año y medio casada con el argentino Franco Molinero, quien llegó hace seis años a Bolivia.

Paola Canedo Arellano es una distinguida y multifacética mujer. Además de ser una reconocida presentadora de televisión, es psicóloga, maquillista, modelo y empresaria.

Conversamos con la futura mamá sobre esta nueva etapa en su vida y realizamos junto a ella y su esposo una tierna sesión de fotos que estuvo a cargo de Andrés Herbas.

-¿Cómo llegó la noticia de tu embarazo?, ¿fue una sorpresa o lo planificaron?

-Te cuento que fue toda una sorpresa, planeábamos esperar un tiempo pero con la bendición de Dios la bebita se adelantó.

-¿Cómo te sientes en esta nueva etapa?

-Me siento plenamente realizada, siento que me realicé como mujer, tuve mucho tiempo para crecer en mis proyectos personales y hoy, gracias a Dios, me siento lista para encarar esta fascinante aventura que conlleva mucha responsabilidad.

-¿Cómo te cayó el embarazo?

-Los primeros tres meses estuve con mucho malestar, pero actualmente estoy más tranquila y un poco sensible.

-¿Ya escogieron el nombre?

-Aún no (ríe). Es una tarea muy complicada, nos cuesta ponernos de acuerdo con mi esposo.

-¿Cómo llevas el rol de presentadora de televisión y mujer gestante?

-La verdad, estoy muy agradecida con mi casa televisiva, empezando por mi jefa de prensa, Angélica Lazarte, y desde luego todos mis compañeros de trabajo. Me siento muy bien cuidada y mimada por todos ellos, ni qué decir de la gente que nos mira a través de la pantalla, recibí tantos mensajes, tanta bendición y hasta algunos regalitos, me siento profundamente agradecida y bendecida con tanta gente maravillosa que me rodea que sólo me queda agradecerles desde lo más profundo de mi corazón.

Mi trabajo exige mucha responsabilidad, disciplina y principalmente vocación de servicio, eso mismo quiero trasmitirle a mi hijita.

-¿Cómo es ahora un día de trabajo en la vida de Paola Canedo?

-Estoy en el canal desde las 8:00 hasta las 14:00 horas.

En la tarde me dedico a mi academia de modelaje, si me doy tiempito trabajo como psicóloga y algunos fines de semana me dedico a maquillar.

Siempre he sido una mujer trabajadora y eso no cambió para nada, sólo que ahora hago las cosas con más precaución y le dedico tiempo a mi bebé, por ejemplo ahora voy al yoga (ríe).

-¿Qué pasará luego del nacimiento de tu hija?, ¿darás una pausa en la televisión?

-Saldré tres meses de baja, y la verdad, no podría dejar de trabajar. La televisión es una de mis pasiones y me siento muy feliz en mi trabajo, encontrado un equilibrio emocional muy gratificante. Siento que mi camino en el mundo periodístico recién comenzó y quiero introducirme más en este campo.