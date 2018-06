Cuatro humoristas llevan "stand up comedy" al espacio de F. House

El “stand up comedy”, un tipo de show que se realiza en vivo y en muchas ocasiones se trata de un monólogo improvisado, será presentado por Quino Camacho, Frank Torrez, George Medina y Leonardo Ovando en F. House, hoy y el próximo 4 de julio a las 21:00.

Este grupo de stand up, que realiza presentaciones hace ya tres años y está conformado por cuatro jóvenes, se está ganando de a poco a su público. En muchos de sus shows invitan a los presentes a tomar el micrófono para que la improvisación tome su rumbo.

Quino Camacho explica que el stand up es un show muy diferente a los que ofrecen otros elencos de comedia como Tralalá Show o Fico’s Show.

Frank Torrez, cofundador y comediante, comenta que el stand up comedy es uno solo con el público porque es el arte de contar experiencias, tocando diferentes temáticas según la personalidad del comediante. "Es básicamente lo que se hace en una charla de amigos. Se habla sin tabú y sin pelos en la lengua”.

Según Torrez, la diferencia con los show teatrales es que en estos se crean caracterizaciones y sus personajes son más ficticios y en el stand up no hay una máscara, un instrumento u objeto con el que se pueda cubrir y no hay un personaje que sea de diferentes características, es uno mismo a través de experiencias, anécdotas, vivencias y "lo dices de una manera cómica que puedas disfrutar”.

Ambos comediantes señalan que el público que gusta de este tipo de show está creciendo y que hay más afluencia de público a sus eventos. Sin embargo, destacan que aún hay mucho trabajo por realizar, ya que esta forma de comedia no es muy conocida en nuestro medio.

“Es un público que tiene su gusto, es complicado, fuerte pero es bonito para foguearse. Muchos nos decían que el público era difícil y una vez que has logrado conquistarlo ya no hay miedo. Ahora, es complicado porque nos está costando llegar a la gente y queremos animarlos para que puedan asistir”, cuenta Torrez.

En algunas ocasiones, el grupo organizó sesiones de micrófono abierto. Sin embargo, cuenta que los asistentes no se animaron a participar con una rutina, porque indican que muchas veces dar el primer paso y subir al escenario es lo más difícil.

"Es difícil atraer la atención del público para los actores y humoristas, pero cuando se habla de rutina ya no es complejo". Quino Camacho. Comediante de stand up.