ADóndeVamos: Conozca la oferta de eventos culturales para este fin de semana

El taller vacacional organizado por Los Tiempos empezó con tres de los ocho talleres (robótica, aeronáutica infantil, origami, escritura, cuentacuentos, tecnología, pintura y arcilla) y concluirá mañana.

Más de 50 niños participaron de la primera jornada en pintura y arcilla, escritura y tecnología. "Hemos aprendido a través de un juego. Teníamos que pasar niveles y al final te daban un certificado. Estaba divertido", cuenta Javier López (11), uno de los asistentes.

El evento se desarrolla en la planta baja y en el auditorio del edificio Los Tiempos desde las 10 de la mañana y en la tarde desde las 15:00.

Esta actividad —cuenta la gerente de operaciones, Sandra De la Zerda— nace por brindar un espacio cultural gratuito a los niños en la etapa de receso escolar. "Hemos tenido gran demanda de la población, se han cerrado los cupos a dos días del lanzamiento".

La jefa de marketing, Claudia Daza, afirma que hoy se evaluará si los talleres tendrán ampliación para quienes aún no participaron de ello.

OTROS EVENTOS

Teatro:

Tra-la-lá presenta nuevo show



"No a lo que Sabemos Si a la risa" es el nombre del nuevo show que Tra-la-lá presenta por dos noches. Los mejores chistes y coreografías para entretener al público.

Dónde: El mesón del cantor (Adolfo Ballivián # 139)

Cuándo: Hoy y mañana a las 21:00

Cuánto: Bs 50

Acuarela:

Cursos de pintura para niños



Con el propósito de incentivar al arte a los infantes, los artistas Naira Rodríguez y Oswaldo Guerra de México alistan taller con actividades dinámicas.

Dónde: Kipus Café Librería (calle Hamiraya casi Heroínas)

Cuándo: Viernes y sábado

Cuánto: Bs 160

Dibujo:

Retrato a lápiz

Clase magistral con la artista española Silvia Cuello para personas que quieran iniciarse en el arte del retrato.

Dónde: Proyecto mARTadero (calle 27 de Agosto)

Cuándo: Sábado a las 10:00

Cuánto: Bs 65

Fotopaseo:

Colectivo Fotográfico



Aprovechando la Feria del Chorizo, la Chicha y la Aloja Tarateña el colectivo invita a los fotógrafos a participar del paseo.

Dónde: Encuentro Parada de Trufis Tarata (av. Barrientos)

Cuándo: Domingo a las 8:00

Danzas:

Noche de coreografía variada



El Ministerio Cristiano de Fe y Sanidad Divina y Danza (Mcfsd) alista festival remix de coreografías de distintos géneros como el electropop, hiphop y breakdance.

Dónde: Parque de la Familia (final calle La Paz y av. Pedro Murillo)

Cuándo: Hoy a las 19:00

Cuánto: Gratuito

Especial de reggae



Challa Roots, una banda de Sucre, estará amenizando la noche de reggae con todas sus composiciones. Además, el Dj Jhulian Casanova se encargará de darle el estilo tecno y disco al evento.

Dónde: Pablo's Pub (avenida Ramón Rivero # 428)

Cuándo: Sábado a las 21:00

Cuánto: Bs 20

Noche de clásicos de los 80 y 90



La banda cochabambina Armada trae un repertorio de Bon Jovi, Aerosmith, Ad Dc, Toto, Queen y demás repertorio de los 80 y 90 para el público.

Dónde: Candela Bar (calle Waldo Ballivian y Runasim)

Cuándo: Hoy a las 22:00

Cuánto: Bs 40

Winter Punk-Rock n Na Cúnna

Oportuncrisis y Decode, bandas locales, se presentan en escenario juntas por primera vez y presentarán su repertorio de composiciones.Dónde: Na Cúnna (Av. Salamanca)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Cuánto: Bs 20

Taller par niños

La artista Marina Ferns será la encargada del taller de experimentación del arte. Además, tiene la finalidad de incentivar a desarrollar la capacidad creativa del niño.

Dónde: Creatio Café-Libros (parque Fidel Anze #555)

Cuándo: Hoy (más inf. 4289811)

Cuánto: Bs 250

Homenaje a Cerati & Soda Stereo



Jona MNDZ, Lucho Pinedo y Andy Velarde serán los músicos encargados de brindar el mejor repertorio Gustavo Cerati y Soda Stereo.

Dónde: Jazz Stop (avenida Ballivián frente a la plaza de las Banderas)

Cuándo: Sábado a las 21:00

Cuánto: Bs 20

Fiesta:

Noche de salsa y bachata en el salón D´Floral



El salón de eventos D'Floral junto a Solo Salsa organizan la noche de salsa y bachata para todo público. "No importa si no sabes bailar, vení y aprenderás con nosotros", invita Adrián C., uno de los profesores y organizadores del evento.

Dónde: D'Floral Salón de Eventos (av, Juan de la Rosa casi Beijing)

Cuándo: Sábado a las 19:30

Cuánto: Bs 20

Orquesta de cámara en Cowork Café