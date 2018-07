Emmy: "Game of Thrones" vuelve a lo grande con 22 nominaciones

Los dragones y la fantasía épica de "Game of Thrones" regresarán a lo grande a los Emmy ya que, tras un año de ausencia de estos premios, la superproducción de HBO obtuvo ayer 22 nominaciones con las que espera ampliar su récord de la serie más reconocida en la historia de estos premios.

La Academia de la Televisión anunció ayer desde Los Ángeles los candidatos para la 70 edición de los Emmy, que se celebrará el 17 de septiembre en el Teatro Microsoft de la ciudad californiana y en la que "Westworld" y "The Handmaid's Tale" figuran también como aspirantes destacadas con 21 y 20 candidaturas, respectivamente.

Después de ganar el premio a la mejor serie dramática dos años consecutivos y de convertirse en la más premiada en la andadura de estos reconocimientos, con 38 estatuillas, "Game of Thrones" se ausentó en 2017 de los Emmy ya que, por el retraso de su séptima temporada, no llegó a tiempo para inscribirse.

Sin embargo, pocos dudaban de que "Game of Thrones", probablemente la producción más ambiciosa y espectacular de la historia de la pequeña pantalla, volvería con paso firme a los Emmy, donde competirá en el apartado de mejor serie dramática con "The Americans", "The Crown", "Stranger Things", "This is Us", "Westworld" y "The Handmaid's Tale", que fue la ganadora en 2017.

Sin candidatos en las principales categorías de interpretación, "Game of Thrones" sí contará con Nikolaj Coster-Waldau y Peter Dinklage como nominados a mejor actor secundario en un drama y con Lena Headey como aspirante a mejor actriz de reparto.

Al margen de "Game of Thrones", la plataforma digital Netflix fue el otro gran nombre de las nominaciones de los Emmy ya que, con 112 candidaturas en total, superó a la cadena HBO, habitual dominadora del panorama televisivo en EEUU pero que este año obtuvo 108 menciones.

LOS POSTULANTES

He aquí los nominados a las principales categorías de los premios Emmy, considerados los Óscar de la televisión, que se entregarán en una ceremonia en Los Ángeles el 17 de septiembre.

Los cinco programas con más nominaciones:

"Game of Thrones" - 22, "Saturday Night Live" - 21, "Westworld" - 21, "The Handmaid's Tale" - 20, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" - 18.

Las cinco plataformas de televisión con más nominaciones:

Netflix: 112, HBO: 108, NBC: 78, FX Networks: 50, CBS: 34

Mejor serie dramática:

"The Americans", "The Crown", "Game of Thrones", "The Handmaid's Tale", "Stranger Things", "This is Us", "Westworld".

Mejor comedia:

"Atlanta", "Barry", "black-ish", "Curb Your Enthusiasm", "GLOW", "The Marvelous Mrs Maisel", "Silicon Valley", "Unbreakable immy Schmidt".

Mejor actor dramático:

Jason Bateman, "Ozark"; Sterling K. Brown, "This is Us"; Ed Harris, "Westworld"; Matthew Rhys, "The Americans"; Milo Ventimiglia, "This is Us"; Jeffrey Wright, "Westworld".