Maná habla sobre democracia tras gritos de "Bolivia dijo No"

La banda mexicana Maná habló anoche sobre democracia durante su concierto en Santa Cruz, luego que un grupo de personas gritara: "Bolivia dijo No".

"Ahora entiendo porqué lo de 'Bolivia dijo No', lo que no es justo es que no se aplique la democracia, el pueblo es el que manda", señaló el vocalista de la banda, Fher Olvera.

Olvera también se refirió a las elecciones de su país donde ganó Andrés Manuel López Obrador.

"En las elecciones ganó la mayoría y la vamos a respetar, pero cuando acabe el término de nuestro presidente que viene, que es López Obrador, se va a tener que salir, así como lo hizo Pepe Mujica en Uruguay, igual tendrán que hacer todos los presidentes que viven en democracia", aseveró.

Mira el vídeo, desde dos perspectivas, aquí:

El 21 de febrero de 2016 se realizó en Bolivia un referendo y la mayoría de los votantes rechazó una nueva postulación de Evo Morales a la presidencia; sin embargo, el Tribunal Constitucional, a pedido del MAS, avaló la reelección sin límites del Jefe de Estado para que pueda repostular en las elecciones de 2019.

No es la primera vez que Maná se refiere a un asunto político, el año pasado cuando el grupo se presentó en La Paz, el cantante habló de la demanda marítima de Bolivia.