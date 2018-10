ADóndeVamos: Conozca la oferta de eventos culturales para este fin de semana

El Grupo T’ikas Wayra presenta música fusión

T’ikas Wayra, Arte Fusión en Concierto es una propuesta nueva a ser presentada hoy a partir de las 19:30 en el Teatro Achá.

En el concierto se presentarán ballets y fraternidades invitadas que bailarán salay, tinkus y la tradicional morenada.

Arte Fusión en Concierto propone la interpretación de algunos temas musicales con teatro, además de la exposición de obras al óleo y acuarela de artistas plásticos de reconocida trayectoria como Darío Antezana, Hans Hoffman y Fernando Antezana. Igualmente, se exhibirán las esculturas en madera y fibra de vidrio de Hugo Andia. Las obras serán puestas tanto en el escenario como en los ambientes del teatro Achá.

La producción musical de Tikas Wayra incluye varios éxitos del folklore boliviano.

En el marco del concierto el grupo presentará oficialmente sus nuevas propuestas musicales en los ritmos más exigentes como el salay, tinku y caporal.

Integrantes del grupo

T’ikas Wayra está conformada por María Eugenia Suñagua Quispe, Melina Carla Nogales Ortuño, Andru Rodríguez , Germana Crispin, Diego Khuno, Allison Encalada, Valeria Crispin.

En esta ocasión se tendrán a dos invitados en vientos y guitarra: Jaime Mayta y Marco Gareta.

OTROS EVENTOS

Cine:

Proyectan Baraka en el Cine Mandala

El documental carece de diálogos y se apoya en juego de imágenes muy potentes acompañadas por una poderosa banda sonora.

Dónde: Luna Mandala (Av. Villarroel)

Cuándo: Hoy a las 19:00

Cuánto: Aporte voluntario

Comedia:

4 comediantes en Pablo’s Pub

Pablo Collazos, Tarek Abugoch, Wara Castellón y Bryam Zuna darán un show de comedia Stand Up sobre distintos temas.

Dónde: Pablo’s Pub (avenida Ramón Rivero 428)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Cuánto: Bs 20

Tour:

Recorrido por Cochabamba a pie

La agencia turística Sumaj Feeling organiza el recorrido pedestre por toda la ciudad. Se realiza todos los sábados con previa reserva de cupos.

Dónde: Plaza Principal 14 de septiembre

Cuándo: Sábado a las 10:00

Cuánto: Bs 30

Narración:

Narración oral en el Teatro Zamudio

La 2da versión del Festival Internacional de Narración Oral “A Ti Te Cuento” presenta a Silvina Barroso de Argentina, Cleber Fabiano da Silva de Brasil.

Dónde: Teatro Adela Zamudio (avenida Heroínas esquina 25 de mayo)

Cuándo: Viernes y sábado a las 19:30

Cuánto: Bs 30

Tributo:

Tocarán los mejores éxitos de The Beatles

El grupo especializado en tributos Liverpool dará un homenaje a la banda británica The Beatles. Tocarán los mejores y más conocidos éxitos de los cuatro ingleses que cautivaron al mundo. Entre las canciones estarán: “Hey Jude”, “Here Comes The Sun”, “Come Together”, “Blackbird”, “Let It Be”, “Twist and Shout”, entre otras.

Dónde: Gran Hotel Cochabamba (plaza Ubaldo Anze 415, Recoleta)

Cuándo: Sábado a las 21:00

Cuánto: Bs 50, 100, 150

Tributo a Red Hot Chili Peppers

El repertorio incluye más de 30 canciones, como sus grandes éxitos y temas del primer disco y del más reciente de la banda.

Dónde: Stone Hall (pasaje Boulevard de la Recoleta)

Cuándo: Sábado las 21:30

Cuánto: Bs 20

Will of Fire en Na Cunna Irish Pub

La banda interpretará temas de Alcatrazz, Deep Purple, Malmsteen Black Sabbath, Iron Maiden y Rata Blanca.

Dónde: Na Cunna Irish Pub (calle Salamanca 577 )

Cuándo: Sábado a las 21:30

Cuánto: Bs 25

Tributo a Rammstein

El grupo Reise Reise llega desde Santa Cruz para tocar los mejores éxitos de la banda de rock alemana.

Dónde: Trotamundos

Cuándo: Sábado a las 21:30

Cuánto: Bs 30

Música:

Blueselektrico se presenta este sábado en Cowork

La banda vuelve al escenario del After Cowork con un repertorio diverso de temas propios y covers del género blues. El menú del café estará disponible para el público.

Dónde: Cowork Café (parque Fidel Anze #22 edificio San Lucas)

Cuándo: Sábado a las 19:30

Cuánto: Bs 25

Krápula actúa en La Tirana & Olé

El grupo de rock tocará sus mejores éxitos y covers. Habrá invitados especiales y el menú del bar estará disponible.

Dónde: La Tirana & Olé (calle Venezuela entre Lanza y Antezana #635)

Cuándo: Sábado a las 21:30

Cuánto: Bs 30

Dos bandas de rock tocarán sus éxitos

El grupo cochabambino Draco y la banda chuquisaqueña Los Mismos de Ayer presentarán lo mejor de su música.

Dónde: La Tirana & Olé (calle Venezuela entre Lanza y Antezana #635)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Illariy presenta sus nuevos temas

El grupo de música folklórica alegrará al público con un repertorio variado. El menú estará disponible.

Dónde: Na Cunna Irish Pub (calle Salamanca 577 )

Cuándo: Hoy a las 21:00

Cuánto: Consumo

Octavia se presenta en Equinoccio

El grupo de rock reconocido a nivel nacional hará bailar al público con sus mejores canciones. La cita es mañana en el Equinoccio (avenida Melchor Urquidi entre América y Julio Rodríguez) a partir de las 21:30. El costo de la entrada será de 60 bolivianos.

Fiesta:

Mañana celebran oktoberfest en biergarten

El restaurant alemán Munich BierGarten será el anfitrión de la reconocida fiesta de la cerveza. La tradición alemana se vive en Bolivia a través del festival que se llevará a cabo mañana a partir de las 14:00.

Las personas que participen del evento disfrutarán de las cervezas y gastronomía alemanas de alta calidad en un ambiente combinado con la naturaleza, en un verdadero BierGarten, que en alemán significa jardín de cerveza.

Además, se representarán distintas tradiciones y bailarines enseñarán las danzas típicas alemanas. Habrá distintos concursos y sorpresas para un público de todas las edades.

Origen del Oktoberfest: Todo empezó en 1810, cuando con motivo de la boda del príncipe Luis I de Baviera se organizó una gran fiesta a la que fueron invitados todos los ciudadanos de Múnich. La celebración consistió en una carrera de caballos que fueron perdiendo protagonismo, hasta que la cerveza se convirtió en el eje central de la festividad.

Music Hall presenta Hip Hop y Electro Night

Los invitados centrales de la presentación serán el DJ Psycko, DJ Barbarij y DJ Joker. La música será 100% electrónica y hip hop. Será en Music Hall (Pasaje Ovidio Suárez) mañana a partir de las 22:00 con la entrada es gratuita.

Matheus y Thais en La Campana

El dúo interpretará lo mejor de la música latina. Habrá chops de cerveza 2x1 y el menú del restaurant estará disponible para el público asistente.

Dónde: La Campana (avenida América casi Potosí)

Cuándo: Hoy a las 20:00

Cuánto: Consumo

Chivas Regal Night en Music Hall

DJ Joker, un DJ sorpresa y karaoke abierto amenizarán la noche. Además, se ofrecerá a los asistentes distintas promociones de ron. En la fiesta temática de Chivas Reagl también habrá souvenirs y regalos para las mesas más animadas.

Dónde: Music Hall (pasaje Ovidio Suárez casi Pando).

Cuándo: Hoy a las 22:00

Celebran Oktoberfest en Bossa Nova

Para conmemorar la fiesta alemana, las cervezas de todas las marcas costarán 5 bolivianos hasta las 17:00. Se tendrán DJ y grupos musicales en vivo como Narella, Ramiro Angulo y Yadiel. Además, será la única fiesta con una cabina de DJ aérea.

Dónde: Bossa Nova (c. Cleómedes Galindo y Víctor Ustáriz).

Cuándo: Sábado a las 13:30

Absolut Spring en Mandarina Lounge

La marca de vodka organiza la fiesta de primavera donde habrá distintas promociones para adquirir la bebida en vaso o botella. Los músicos invitados son Dennis Álvarez y Felipe Flores.

Dónde: Mandarina Lounge (pasaje Ovidio Suárez casi Pando).

Cuándo: Sábado a las 22:00

Eco Fest organiza La Previa en Fabrik

Diego Ríos, La Mara Santos, Narella y otros tocarán en la fiesta. Habrá promociones de cerveza y se regalarán entradas.

Dónde: Fabrik (avenida Blanco Galindo Km 8)

Cuándo: Hoy a las 14:00

Versus se celebra en BeerBros

En la fiesta se habilitará una barra libre de tequila para las mujeres y de cerveza para los hombres. Habrá promociones de baldes de cerveza y latas desde los 8 bolivianos, además de invitados sorpresa para amenizar la noche.

Dónde: BROS (avenida Santa Cruz casi puente Antezana)

Cuándo: Hoy a las 16:00

Salvajada, la fiesta visual en La Troje

La fiesta la amenizarán DJ de alta calidad y un escenario con mapping visual en estructuras 3D. Los DJ invitados son: Villa Victoria Sound System (La Paz), Pablo Pachacutik (México), Gatorcido, Mirlo Rojo y Sirio (Cochabamba).

Dónde: La Troje (avenida Víctor Ustáriz Km 3 1/2).

Cuándo: Sábado a las 20:00

Damas Gratis se presenta en vivo

Pablo Lescano llega desde Argentina junto a su grupo Damas Gratis. Tocarán sus mayores éxitos de cumbia para alegrar la noche. Habrá DJ invitados para la apertura, promociones de cerveza 2x1, souvenirs de los auspiciadores y más sorpresas a lo largo de la noche.

Dónde: Hotel Regina (La Floresta, Tiqipaya).

Cuándo: Hoy a las 13:00

Etiqueta Negra en Mood

El grupo de cumbia dará un concierto en la discoteca Mood. Habrá distintas promociones de bebidas y premios por parte de los auspiciadores para los que demuestren sus mejores pasos de baile.

Dónde: Mood (Avenida América 880)

Cuándo: Hoy a 19:00

Cuánto: Bs 20

Noche de Vaqueros en Mangos

La fiesta temática tendrá un toro mecánico y premios para los que logren el mejor tiempo.

Dónde: Mangos (Pasaje Portales)

Cuándo: Hoy a las 19:00