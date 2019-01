ADóndeVamos: conozca la oferta de eventos culturales para este fin de semana

Miguel Ulises Jiménez se presenta en el Llajtajazz

El músico y compositor Miguel Ulises Jiménez se presenta esta noche en la tercera versión del Llajtajazz.

El orureño graduado en Berklee College of Music (Estados Unidos) y de la Escuela Normal de Música (Francia) interpretará piezas de su última producción musical “Miguel Ulises Jiménez Jazz boliviano” que fusiona el jazz con diferentes ritmos del folklore nacional.

El concierto se realizará a las 19:30 en el Centro Boliviano Americano (CBA), ubicado en la calle 25 de Mayo entre Mayor Rocha y Ecuador. El ingreso tiene el costo de 30 bolivianos.

Lo acompañarán en escena Edú Gabriel en el bajo, Miguel Crespo en la batería, Ramiro Jiménez en el violín y Lautaro Moreno en el piano (invitado especial).

El artista en unas semanas más retornará a Francia, país donde radica, para dar una serie de conciertos.

Esta noche también estará en escena el grupo Meidin Yapan, conformado por Arnaldo Che Güero, Fernando Jiménez, Tamya Guereca, Guido Rocha y Ulises Cabrera.

Talleres

El guitarrista Yan Salvador dará hoy el taller “Elementos clave para el desarrollo del lenguaje jazzista”, que se realizará en el Centro Boliviano Americano (CBA).

Además, hoy a las 15:00, en la Muela del Diablo, el contrabajista portugués Jorge da Rocha hablará de “El conocimiento personal a través de la música y la búsqueda del sonido propio”.

El costo por taller es de 20 bolivianos.

OTROS EVENTOS

Literatura:

Realizan segunda jornada de ciclo de lectura

El Club de Lectura de Cochabamba realiza su segunda reunión del año para dialogar y debatir sobre obras de los escritores Mary Shelley, Herman Melville, Julio Verne, entre otros, pertenecientes a la literatura del siglo XIX. La finalidad de estas jornadas, gestionada por Alejandra Camargo, es incentivar a la lectura. Se lleva a cabo todos los lunes y viernes a las 17:00.

Dónde: Novecento Restaurante (calle Chuquisaca esquina Lanza)

Cuándo: Hoy a las 17:00

Cuánto: Consumo

Presentación del libro “Canción social”

La obra “Canción social” es una antología de la música de protesta y resistencia de los trabajadores en diferentes situaciones del país.

Dónde: Plaza principal de Sacaba

Cuándo: Hoy a las 10:30

Dato: Fue elaborado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social

Dibujo

Jornadas de dibujo en Novecento

Las jornadas de dibujo y pintura reúne a diferentes artistas plásticos locales para compartir tips y aconsejar a los dibujantes amateurs participantes.

Dónde: Novecento (calle Chuquisaca esquina Lanza)

Cuándo: Sábado a las 17:00

Cuánto: Consumo

Taller:

Abren laboratorio de exploración

El “Laboratorio de exploración de tecnologías interactivas para las artes vivas” tiene el objetivo de incentivar a artistas en el uso de software y herramientas tecnológicas para una puesta en escena. El artista Patrick Cuéllar es el facilitador de este curso que no tiene costo alguno.

Dónde: Losquestamos (Esq. General Galindo, av. América)

Cuándo: Hoy a las 10:00

Dictan taller de arte para niños

El Colegio de Arquitectos de Cochabamba abre taller de arte para niños (entre 5 a 12 años) cuyo objetivo es fortalecer las prácticas de dibujo y pintura. Para más información: 4582520 y al (WhastApp: 70715557).

Dónde: Colegio de Arquitectos (calle Junin esq. Calama N 476)

Cuándo: Hoy a las 10:00

Cine:

Cine Francés

Desde hoy hasta el 18 de febrero (todos los días) se exhibirán 10 cortometrajes y largometrajes franceses, belgas y canadienses en la Alianza Francesa.

Dónde: Alianza Francesa (calle La Paz casi Crisóstomo Carrillo)

Cuándo: Todos los días a las 19:00

Cuánto: Ingreso libre

Musica

Krápula festeja su aniversario

La banda Krápula está de aniversario y lo festeja con el lanzamiento de su primer disco “Ya me cansé”.

El espectáculo musical se llevará a cabo mañana a las 21:00 en Candela Bar, ubicado en la calle Waldo Ballivián y Runasimi. El ingreso es gratuito.

Helen Fuentes, Daniel Deglane (Deglein), Alfredo y Andrea Valdés, además del grupo Kawsa serán los invitados de la celebración de siete años de trayectoria musical.

Krápula está conformada por Daniel Valdés en la voz, Diego Avilés en el bajo, Raul Pol en la guitarra, Bruno Fernández en la batería y Rudy Chávez en los teclados.

Mañana no sólo interpretarán las 10 canciones (composiciones de la banda trabajadas en más de tres años) del disco sino también los mejores éxitos de Aerosmith, Guns n’ Roses, Queen, Bon Jovi, Metallica, AC/DC.

“Ya me cansé” se encuentra disponible en Spotify, Soundcloud, Deezer, Itunes, Amazone, entre otras plataformas virtuales.

La banda nació en enero del 2012 y se ha presentado en diferentes escenarios locales y nacionales interpretando lo mejor del rock de los 80 y 90.

Visceral Vomit lanza su disco

La banda Visceral Vomit (conformada por Andreus Mendez, David Castillo, César Jurado, Jef Brainrotten y Denis Sanchez) presentará su disco “Brutal decadencia humana” el sábado a las 21:30 en PyroManiac Pub, ubicado en la av. Santa Cruz casi Uyuni. El concierto contará con los grupos Decomposing Flesh, Putryphemus, Desecrator y MorboMutilador.

Los ex Alcaldes en Stone Hall

La banda Los ex Alcaldes, formada por “El topadora”, “El mochilas”, “El cuchu a cuchu” y el “Bombón”, se presenta en el escenario de Stone Hall. Su repertorio estará compuesto por canciones en los géneros de rock alternativo, blues rock y heavy metal.

Dónde: Stone Hall (pasaje Boulevard zona Recoleta)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Cuánto: El ingreso es gratuito

Yalo Cuéllar en Sabor Chaqueño

El músico y compositor chaqueño Yalo Cuéllar actúa esta noche con un repertorio en ritmo de sambas y chacareras, boleros.

Dónde: Sabor Chaqueño (calle Tika llajta 5024, Zona Ticti Norte)

Cuándo: Hoy a las 20:00

Cuánto: Bs 50

Chazarreta Jazz Band en Sole Mio

La Chazzarreta Jazz Band, el legado del baterista fallecido Carlos Zalazar, se presenta en Sole Mio. Está conformado por “Salo”, “Sapo” y Ozy.

Dónde: Sole Mio Pizzería (avenida América y Pando)

Cuándo: Hoy a las 20:30

Cuánto: Sin cover

Banda paceña toca en la Tirana & Olé

El grupo Los Jimmy James llega a Cochabamba para interpreta lo mejor de su repertorio en blues y rock&roll. Promociona su último disco.

Dónde: La Tirana y Olé (calle Venezuela # 635 entre Lanza y Antezana)

Cuándo: Hoy a las 21:30

Cuánto: Bs 40

Llajtaymanta en el Mesón del Cantor

El grupo de música folklórica Llaktaymanta dará un concierto con lo mejor de su repertorio de música nacional.

Dónde: El Mesón del Cantor (Adolfo Ballivián 139 casi av. Segunda)

Cuándo: Hoy a las 20:30

Dato: Más información: 4420880 -

Rescate actúa en el coliseo Alemán

Rescate es una banda argentina de rock alternativo que se formó en 1987 en San Nicolás de los Arroyos, Argentina, y a la fecha cuenta con ocho materiales discográficos. Está conformada por Ulises Eyherabide, Marcelo Barrera, Marcelo Tega y Francisco Ramos.

Dónde: Coliseo Alemán Santa María (Colombia esquina Antezana)

Cuándo: Hoy a las 19:00

El contrabajista Jorge da Rocha actúa en Cowork

El contrabajista portugués Jorge da Rocha se presentará el domingo a las 12:30 en el Cowork, ubicado en el Parque Fidel Anze casi Eudoro Galindo. El ingreso tiene el costo de 20 bolivianos. Lo acompañarán en escena Miguel Crespo y Ramón Rocha.

Rodrigo Tapari se presenta en Capital

Rodrigo Tapari, exmienbro del grupo argentino Ráfaga, llega nuevamente a Cochabamba para tocar los éxitos de la cumbia latinoamericana. Los músicos que lo acompañarán son integrantes de orquestas locales.

Dónde: Capital Karaoke (Miguel de Aguirre casi Buenos Aires)

Cuándo: Hoy a las 22:00

La Bola 8 promociona sus canciones

“Deja de llorar”, “Por qué te tengo que olvidar”, “Ya es ajena”, “Un amor verdadero”, “A mí me importa”, “Que pena”, entre otros temas son los interpretará la orquesta de música popular La Bola 8. Está integrada por más de 10 músicos, entre cuerdas, vientos y percusión.

Dónde: MOOD (av. América N°880 casi Melchor Urquidi)

Cuándo: Hoy a las 20:00

Tributo:

Banda da tributo a Korn

El grupo 369 (conformado por Enrique, Bet, Brian, Jamt y José) realiza un tributo a la banda estadounidense Korn.

Cuando: La presentación se realizará mañana a las 21:00 en Pablo’s Pub,

Donde: Av. Ramón Rivero entre Antezana y Oruro.

Cuanto: El costo de la entrada es de 20 bolivianos.

Daniel Khatib, “el guitarman”, en vivo

El guitarrista y compositor Daniel Khatib interpretará una serie de canciones del rock clásico y latino. Más inf. al 65326649 y 79735905.

Dónde: Brother’s Irish Pub (Santa Cruz esquina Alcibiades Guzman)

Cuándo: Hoy a las 19:30

Cuánto: Consumo

Lagom & Man-Drill en concierto

La banda interpretará las canciones icónicas de Red Hot Chilli Peppers, Audioslave, Incubus, 311, entre otros.

Dónde: Otoño BistroPub (Pje. Zoológico casi Eterovich)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Grupo rinde homenaje a Soda Stereo

El grupo LlajuaRock, conformada por músicos de otras bandas, homenajea a Soda Stereo y a Enanitos Verdes.

Dónde: Latitud (calle Rodríguez entre 6 de Octubre y Potosí)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Cuánto: Bs 35

Viernes acústico

El músico Marco Numbela brinda concierto acústico interpretando éxitos de Soda Stereo, Los Pericos, Auténticos Decadentes y otros.

Dónde: MalBicho Bar (avenida América casi Melchor Urquidi)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Chiflas Rock And Roll en concierto

El grupo Chiflas Rock And Roll presentará lo mejor del rock latino y clásico. En el espectáculo musical, que está liderado por Pedro Candia, habrá sorpresas e invitados especiales.

Dónde: PyroManiac (avenida Santa Cruz #1125 casi Uyuni)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Fiesta.

Pk2 brinda una presentación

El grupo de música popular PK2 llega a Cochabamba para interpretar lo mejor de su repertorio y la cumbia nacional. El local ofrecerá una variedad de comidas y bebidas.

Dónde: Kalu Eventos (av. Forestal casi Eucaliptos)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Dato: Más inf. 70362490

Previa a Kumbia Kings

A días para la llegada de Los Reyes de la Kumbia, el El Cortijo Pub presenta la previa oficial.

Dónde: El Cortijo Pub (av. Pando esq. Juan Capriles)

Cuándo: Hoy a las 19:30

Cumbiate la Vida Choclitx en Ushuaia

El evento reúne no solo a éxitos de la cumbia, sino también a la mejor música electrónica.

Dónde: Ushuaia Lounge (Beni # 563)

Cuándo: Hoy a las 21:00