ADóndeVamos: conozca la oferta de eventos culturales para este fin de semana

“Transiciones”. Erick cuevas promociona su disco

“Transiciones” es el nombre del tercer trabajo discográfico del músico y compositor Erick Cuevas, que lo presentará en concierto hoy y mañana (viernes y sábado) en el Hotel Cochabamba a las 21:00, ubicado en la Plaza Ubaldo Anze #415, zona La Recoleta.

En escena estará acompañado por prestigiosos músicos como Omar Gonzáles en la guitarra (Argentina), Gael Wermelinger en el saxofón (Marruecos), Jobim Jara en la guitarra (Chile), Verty Bracamonte en la guitarra (Tarija), Carlos Rosell en la batería (Cuba) y Dario Chiocchia en el contrabajo (Argentina).

El domingo a las 15:00, también se presentarán en el teatro José María de Achá, ubicado en la calle España entre Bolívar y Heroínas.

Cuevas dice que en las próximas semanas este espectáculo lo llevarán a La Paz (Centro Cultural Thelonious y en el Teatro Luna) y Sucre. Asimismo, gestionan para promocionar en diferentes países de Europa.

“La magia de este proyecto es la combinación entre músicos de distintas escuelas y/o propuestas como el folklore y el jazz”, agregó el artista.

Canciones

“Los recuerdos” (cueca), “Se me olvida” (chacarera), “Tonada de Evita” (tonada), “Por matar el tiempo” (cueca), “Versos a la Llajta” (cueca), “Las balsas tristes” (vals), “La enredadera” (cueca), “Usted” (chacarera), “El inventario” (taquirari), “Así soy yo” (tango), “Entre desengaños” (zamba) y “El juglar” (zumba) son las canciones que interpretarán en escena. Chela Rivero y Karen Arce son algunas de las invitadas para el concierto.

OTROS EVENTOS

Teatro:

Presentan obra que trata la negligencia médica

RroRo Circo VarieTTe es la compañía que presenta “Agrio”, una pieza teatral que toca la temática de la negligencia médica y la “violencia de los cuerpos vivos y muertos”. “Agrio”, basada en testimonios recogidos desde hace tres años, es también un reflejo de lecturas de “El teatro y su doble” del poeta, dramaturgo y escritor francés Antonin Artaud,

Dónde: Circo El Tapeque (calle Colquiri y Circunvalación N° 355 (a media cuadra del surtidor Iffel).

Cuándo: Hoy a las 19:00

Cuánto: Bs 30

Taller / Conferencia::

Taller de teatro para niños

Los actores Romel Vargas y Elizabeth Salazar serán los facilitadores del taller de teatro para niños de 9 a 13 años.

Dónde: Hana’s Work and Play (calle las Hiedras entre Pando y Luis Calvo)

Cuándo: Hoy a las 16:00

Taller de escritura autobiográfica

La organización #Crearteducacción Comunitaria realizará un taller dirigido a mujeres para escribir su biografía.

Dónde: La Troje Cultura Arte (Avenida Capitán Víctor Ustáriz Km 3 1/2)

Cuándo: Hoy a las 18:30

Dato: Más inf. 72705669 - 4022680

“Negocio con la música”, conferencia

John Loza (investigador, rehabilitador y un “coach” vocal de los más importantes de Latinoamérica) será facilitador de la conferencia “Negocio con la música”, dirigida a productores musicales, que se llevará a cabo en Masvida, ubicado en la calle Los Lirios #1613 casi avenida Los Tajibos). Para más información, llamar al 65469642 y al 63939067.

Dibujo:

Jornadas de dibujo en Novecento

Cada sábado, durante dos años consecutivos, se realizan las jornadas de dibujo y pintura en Novecento, que reúnen a artistas plásticos locales y dibujantes amateur.

Dónde: Novecento (calle Chuquisaca esquina Lanza)

Cuándo: Sábado a las 17:00

Cuánto: Consumo

Lectura:

Vino al Cuento: “¿O pecamos?”

El Grupo Profesional de Narración Oral Escénica ATiTeCuento presenta: “¿O pecamos?”. El espectáculo, que está dirigido a adolescentes y adultos, se llevará a cabo en ICBA Cochabamba, ubicado en la calle Lanza # 727 entre Chuquisaca y La Paz. Más información: 70304429.

Cine:

Proyección “Tizna” en la Alianza Francesa

“Tizna” es un filme de Taki Ongoy. Reúne varias canciones tocadas en vivo, pero sosteniendo también una voz narrativa.

Dónde: Alianza Francesa

Cuándo: Hoy a las 19:30

Cuánto: Ingreso libre

Lunes de Cine Francés: “Tomboy”

El filme de Céline Sciamma narra la historia de Laure, una niña de 10 años calificada como “poco femenina”. Lisa y su pandilla creen que Lauren es un niño, una situación que desatará otra realidad en estos personajes.

Dónde: Alianza Francesa (calle La Paz casi Crisóstomo Carrillo)

Cuándo: Lunes a las 19:00

Proyectan documental “Earthlings”

Este documental de Joaquin Phoenix narra los sufrimientos padecidos por los animales en las granjas industriales, laboratorios de investigación, criaderos y más. Este filme incita a la reflexión sobre los abusos innecesarios.

Dónde: Proyecto mARTadero (calle 27 de Agosto esquina Ollantay)

Cuándo: Hoy a las 18:30

Concierto:

Arias viaja a través de su música

El músico y compositor Marcelo Arias actúa mañana (sábado) a las 20:00 en el Espacio Caléndula, ubicado en la avenida Ramón Rivero esquina Lanza #292. Su repertorio consta de piezas de su disco grabado Estados Unidos, “Arias/Kipperman”, y otras de su banda Quimbando.

Asimismo, presentará sus nuevas composiciones. El precio de las entradas es de 25 bolivianos en preventa y 30 en puerta. Para más información, llamar al 67451479.

Arias señala que este mismo repertorio se llevará en unas semanas a escenarios de La Paz, Oruro y aún gestiona para ir a Santa Cruz.

En este año, Arias alista, junto a Mao Khan y Arpad, la nueva etapa del proyecto Quimbando. “Estamos componiendo y haciendo arreglos”, agregó. Paralelo a ello, trabaja en su nuevo material discográfico.

Arias es un músico reconocido en Bolivia. A lo largo de su carrera, tuvo importantes participaciones en prestigiosos proyectos, por ejemplo, junto al guitarrista de jazz Carlos Fischer, Willy Claure, el maestro Takaatsu Kinoshita, entre otros.

Trío Escalera en Cowork

La cantante Samantha Nogales, la chelista Valeria Escalera y el guitarrista Romel Flores se unen por primera vez para brindar un concierto cuyo repertorio estará conformado música boliviana, argentina, mexicana, entre otras, con arreglos propios del ensamble.

Dónde: Café Cowok (Parque Fidel Anze Sur #22 casi esq. Eudoro Galindo)

Cuándo: Mañana a las 19:00

Cuánto: Bs 30 para más información al 4234220

Kanay presenta sus composiciones

El trío Kanay es un nuevo proyecto musical que presenta sus composiciones, además los mejores canciones del rock clásico y latino.

Dónde: Le Coss • Irish Pub (calle Tarija Nro 1511)

Cuándo: Mañana a las 22:00

Cuánto: Bs 30

Rafo se lanza como solista en 8B

El músico y compositor Rafo lanza su carrera de solista en el 8B Departamento Cultural. Su repertorio constará de sus composiciones y de clásicos de rock latino fusionando, en algunos casos, blues, rock, jazz latino, roots e indie. El ingreso tiene el costo de 20 bolivianos.

Dónde: 8B Departamento Cultural (Calle J. de la Cruz #1485)

Cuándo: Hoy a las 19:00

Yuri Mijail en El Mesón del Cantor

Yuri Mijail, hijo del reconocido cantautor boliviano Yuri Ortuño, presentará en concierto las piezas de su última discografía “Raíz”, además de un repertorio de la música folklórica nacional. Más información 4420880.

Dónde: El mesón del Cantor (calle Adolfo Ballivián 139 casi av. Segunda)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Santiago Noya se presenta en Cowork Café

Saniago Noya, el exparticipante de la segunda temporada de “Factor X”, brindará concierto para recaudar fondos en apoyo a la familia de Oscar Rojas. El espectáculo se llevará a cabo el domingo a medio día en Cowork Café (parque Fidel Anze Sur #22 casi esq. Eudoro Galindo).

Tributo

Llajua homenajeaa bandas de rock

Soda Stereo, Maná, Enanitos Verdes, Maldita Vecindad, entre otras bandas serán homenajeadas por el grupo cochabambino Llajua.

Dónde: Ciudad De Refugio (calle Ecuador entre 16 de Julio y Antezana)

Cuándo: Hoy a las 19:30

Cuánto: Sin cover

Lo mejor del rock clásico en un pub

La banda Bulk interpretará las mejores canciones de Def Leppard, Poison, Bon Jovi, Coldplay, Pink Floyd, Cat Stevens, entre otras. Más inf. 65326649.

Dónde: Brother’s Irish Pub (Av. Santa Cruz esquina Alcibiades Guzmán)

Cuándo: Hoy a las 20:30

Cuánto: Consumo

Cristian Ávalos en concierto

El músico y compositor Cristian Ávalos presenta un repertorio de piezas de Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez y otros.

Dónde: Tambo Café (calle España #449 entre Mayor Rocha y México)

Cuándo: Hoy a las 19:00

Cuánto: Sin cover

Especial de rock de los 90 y los 2000

El grupo Wam actúa en el escenario de Pablo’s Pub con piezas del rock de los 90 y del 2000 (Muse, Soda Stereo, Nirvana, Red Hot Chili Peppers).

Dónde: Pablo’s Pub (Av. Ramón Rivero # 428 entre Antezana y Oruro)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Cuánto: Bs 20

Dúo presenta antología de la música

El grupo Proyecto Zoroastro, conformado por el guitarrista Salomon Zannier y el vientista Jorge Claros, actúa en Typica. Su repertorio consta de piezas folklóricas latinoamericanas en ritmos de bolero, chamame, cueca, lando, cumbia, samba y son. El ingreso es gratuito.

Dónde: Typica (calle España 661, Entre calles La Paz y Reza)

Cuándo: Hoy a las 20:00

Nicky Arias rinde tributo al rock clásico

Nicky Arias, vocalista de la banda de rock Andira, rendirá homenaje a las mejor música de grandes del grupos del rock clásico.

Dónde: Txoko RestoBar (calle Tarija #1334 casi Beni).

Cuándo: Hoy y mañana a las 20:00

Dato: Más información: 78362281

Fiesta:

Inauguran Super K’jaras, un escenario

Este espacio, además de ofrecer comida y bebida, será un escenario más para grupos locales. Efecto X y Buri Camba estarán en escena.

Dónde: Super K’jaras (avenida Ballivián, zona El Prado)

Cuándo: Hoy a las 19:00

Hijos del Reverendo amenizan Comadres

La orquesta Los Hijos del Reverendo (conformada por Tamya Guereca, Ruddy Barrancos, Álvaro Mérida, Pedro Montaño, Germán Gonzales, César Sánchez, Salomón Zannier y Guido Rocha) amenizará el jueves de comadres con un repertorio de música latina.

Dónde: La Campana (avenida América casi Potosí)

Cuándo: Próximo jueves

“Guerrilla Girls” en la Muela

El Jueves de Comadres estará amenizado por cuatro proyectos musicales: Savanna (Santa Cruz), Minimal Delux, Miguel Antex y Chicha Selectah. Asimismo, contarán con sorpresas en escena.

Dónde: Muela del Diablo (Av. Potosí No. 1392 y Portales

Cuándo: Próximo jueves

Dato: Más inf. 76220409

Tomadres a cargo de tres bandas

Altallajta, Supay y Gatorcido amenizarán con su mejor repertorio de rock y electrónica el jueves de comadres.

Dónde: Pablo’s Pub (Av. Ramón Rivero #428)

Cuándo: Próximo jueves

“Bailarás hasta no poder más”

Cumbia de la Cruz y Etiqueta Negra interpretarán cumbias y música latina para hacer “Bailar hasta no poder más”.

Dónde: Avanti Centro de Convenciones (c. Luís Mostajo #100)

Cuándo: Próximo jueves