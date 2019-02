Green Book, el mejor film para la Academia

“Bohemian Rhapsody” dominó anoche con cuatro premios, unos Óscar en los que “Green Book” se alzó con el galardón en la categoría reina de mejor película.

Peter Farrelly, el realizador de “Green Book”, aseguró sobre el escenario al recoger el gran premio de la noche que esta película trata sobre amar al otro “pese a las diferencias”.

“Green Book” ganó también los premios al mejor guion original y al mejor actor de reparto (Mahershala Ali).

“Bohemian Rhapsody”, el largometraje sobre la vida de Freddie Mercury, fue la cinta que más premios se llevó esta noche al sumar las estatuillas de mejor actor (Rami Malek), mejor montaje, mejor edición de sonido y mejor mezcla de sonido.

Por su parte, “Roma”, la primera cinta en español en ser nominada a mejor película, se llevó tres premios: mejor largometraje en habla no inglesa (la primera vez que es para México), mejor dirección y mejor fotografía (ambas estatuillas para Alfonso Cuarón).

Asimismo, “Black Panther” se hizo con tres galardones: mejor vestuario, mejor diseño de producción y mejor banda sonora.

Olivia Colman logró la estatuilla a mejor actriz por “The Favourite” y Regina King ganó el premio a mejor intérprete femenina de reparto por “If Beale Street Could Talk”.

Además, Spike Lee consiguió la primera estatuilla de su carrera por el guion adaptado de “BlacKkKlansman”.

La 91 edición de los Óscar fue la primera gala de estos premios en 30 años que no tuvo presentador.

Fiesta mexicana

Pese a no lograr el premio a mejor película del año, México recibió con explosiva emoción los tres premios de Roma, del creador Alfonso Cuarón.

El anuncio del premio a mejor filme extranjero lo hizo el actor español Javier Bardem e inmediatamente estalló la alegría en especial en los estados del sur, con gran mayoría indígena.

PODEROSA ACTUACIÓN DE QUEEN EN LA GALA

La banda británica Queen, acompañada por el vocalista estadounidense Adam Lambert en el lugar de Freddie Mercury, abrió la 91 edición de los Óscar con una poderosa actuación en directo.

Por primera vez en 30 años, los Óscar no tenían presentador, tras la renuncia de Kevin Hart, por lo que la Academia de Hollywood encargó a Queen que hiciera los honores de comenzar la gala más importante del cine con fragmentos de canciones como “We Will Rock You” o “We are the Champions”.