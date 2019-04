Estudiantes de piano de Aliss presentan concierto en el Achá

Jóvenes que integran la clase del destacado pianista Emilio Aliss brindan concierto mañana a las 19:00 en el teatro José María de Achá, ubicado en la calle España entre Bolívar y Heroínas. El ingreso es gratuito.

Romi Ale Delgado Izquierdo, Nicole Guerrero, Alejandro Cárdenas, Fernanda Cárdenas, Wilmer García Sánchez, Miguel Olivera, Olivera Barrios, Camila Eduardo, Carlos Roberto Larraín Vera, Tamya Luna Guereca Spicchi, Isabel Vargas y Camila Cynthia Patiño Mendoza son los pianistas que estarán en escena. Ariana Stambuk, Lucía Cortez, Melanie Loayza y Juan Pablo Lozano Flores son los invitados del evento.

"Sonata en Do Mayor, 1er mov" (W.A. Mozart), "Preludio Op. 23 No. 5 en sol menor" (S. Rajmáninov), "Aire Indio No. 7" (Eduardo Cabo)," Estudio Op. 25 No. 12 en do menor" (Federico Chopin), son algunas piezas del repertorio.

Sobre el maestro

Emilio Aliss es licenciado en educación musical del Conservatorio de Música de Ginebra, Suiza, donde también obtuvo una licenciatura en física. Fue director de la Sección Musical del Instituto Eduardo Laredo en 1988-1990.

Su carrera de pianista la inició en Cochabamba bajo la tutoría de Mario Estenssoro, reconocido profesor de piano. Actualmente, es solista y también se dedica a tiempo completo al Trío Apolo, con el que realiza intensas actividades musicales, tales como grabaciones de discos y conciertos en España, Brasil, Suiza y Chile.