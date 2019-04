ADóndeVamos: conozca la oferta de eventos culturales para este fin de semana

Electroshock vuelve a escenarios tras pausa

Luego de casi un año de pausa, Electroshock (banda de rock pop y reggae) vuelve a los escenarios para festejar sus 10 años de trayectoria y presentar su nuevo corte musical.

Hoy a las 21:00 actuará en Momix Bolivia, ubicado en la avenida América entre Pando y Melchor Urquidi. El costo de la entrada es de 40 bolivianos. Para más información al 77667004.

“Uno más”, “Postales”, “Espérame”, “Otra vez”, “Come on girl”, “Llenarte”, “Cursi”, “Foo María”, “No sé”, “Deberías dejarme respirar” serán algunas de las piezas que interpretará el grupo. Además, presentará las cuatro canciones de nuevo EP.

La banda está conformada por Marco Maciel en la voz y el bajo, Daniel Subirana en la batería y coros y Poncho Monje, el nuevo integrante, en la guitarra y coros.

Según Subirana, la gira de los 10 años de trayectoria inicia en Cochabamba. Posteriormente, se presentará en Oruro, La Paz, Sucre, Potosí, Santa Cruz y finalizará en Tarija.

SOBRE LA BANDA

Electroshock nació en Tarija en 2009 con Daniel Subirana, Esteban Motete y Marco Maciel. Realizó diferentes presentaciones en Bolivia y fuera del país. “Come on girl” fue una de sus piezas más importantes en su carrera, ya que sonó en diferentes plataformas internacionales. Toda su discografía se encuentra en Spotify. Sus videoclips, producidos en su mayoría en Cochabamba, están en YouTube.

Starling Quartet se presenta en Cowork



Starling Quartet se presentará mañana a las 19:00 con un repertorio de funk & jazz en el Cowork Café, ubicado en el Parque Fidel Anze Sur #22 casi Eudoro Galindo. El costo de ingreso es de 30 bolivianos.

El grupo interpretará “Something About Us (Daft Punk)”, “Forget Regret (Roy Hargrove)”, “My Funky Valentine”, “Arañas en la espalda”, “In your eyes”, “Volver a empezar”, entre otras canciones con arreglos armónicos y rítmicos de la banda.

Este proyecto musical está integrado por Fulvia Fossati en voz y teclados, Amadeo Vargas en la guitarra, Miguel Crespo en la batería y Bruno Iriarte en el bajo y contrabajo.

Este grupo nació en diciembre del año pasado con el propósito de componer e interpretar música con influencia del neosoul, funk, R&B, entre otros géneros. Uno de las visiones de este proyecto es aportar con la renovación en la escena del jazz contemporáneo local y nacional.

Ha participado anteriormente en el Llajta Jazz (festival que reunió a más de 15 bandas locales). Dos de sus próximos conciertos serán la siguiente en uno de los escenarios de la Feicobol.

OTROS EVENTOS

Teatro:

Compañía cruceña monta dos obras



“Lámina y pintura” y “El gato flojo” son las obras que la compañía de Teatro A Lu-K presentará. Para más información al 72252584.

Dónde: Teatro Adela Zamudio (avenida Heroínas casi 25 de Mayo)

Cuándo: Hoy a las 19:00

Cuánto: Bs 35

Dibujo:

Jornadas de pintura y dibujo en Novecento

Novecento se ha convertido en un escenario de las artes plásticas porque cada sábado reúne a varios pintores para crear obras y compartir con los asistentes.

Dónde: Novecento (calle Chuquisaca esquina Lanza)

Cuándo: Sábado a las 17:00

Cuánto: Consumo

Cine:

Proyectan el documental “Home”



Home (“Hogar”) es un documental dirigido por Yann Arthus-Bertrand y muestra las actividades del humano que amenazan al equilibrio ecológico.

Dónde: Centro Misionero Maryknoll (calle Kollasuyo casi Simón López)

Cuándo: Hoy a las 19:00

Cuánto: Ingreso libre

Festival:

Afrofest ofrece música y danza afro



El Festival Internacional Afrodescendiente realiza una jornada de música y danza, en la cual participan artistas de Senegal (África) y de los Yungas.

Dónde: Plaza de Las Banderas Cuándo: Sábado a las 21:30

Cuánto: Bs 30

Dos bandas se presentan en la LT&O



Átomo (rock pop) y Notion (indie rock & alternativo) tocan en La Tirana y Olé para promocionar sus composiciones.

Dónde: La Tirana y Olé (calle Venezuela # 635 entre Lanza y Antezana)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Cuánto: Bs 30

Cantantes se unen para un concierto



Daniel Valdés (Krápula), Cayo Guerra (A Pie), “Chelo” Navia (Oil), “Gato” Zalles (Notion), Álvaro Mérida (Rugir de León) estarán en escena.

Dónde: Liverpool-Pub (pasaje Boulevard #700, zona la Recoleta)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Cuánto: Bs 30

Covers:

Ensamble rinde tributo al rock clásico

Las mejores canciones del rock clásico y latino serán interpretados por Set-Ensis, un proyecto nacido en los 80.

Dónde: PyroManiac (avenida Santa Cruz #1125 casi Uyuni)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Faster Rock en vivo

El grupo realiza covers de las canciones destacadas de Joan Jett, The Cranberries, 4 non Blondes, Natalie Imbruglia, No Doubt, AC/DC y otros.

Dónde: 1969 Rock & Bar (avenida Santa Cruz #1159 casi Uyuni)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Cuánto: Sin cover

ATiTeCuento pone en escena obra infantil



“Darle la vuelta al mundo” es la obra infantil que el grupo de narración presenta. Participan cuatro actores.

Dónde: ICBA Cochabamba (calle Lanza entre Chuquisaca y La Paz)

Cuándo: Hoy a las 20:30

Cuánto: Bs 25

Omar Alarcón da un conversatorio



El director Omar Alarcón, ganador del Premio Eduardo Abaroa en varias ocasiones y artista que mostró sus trabajos en diferentes países, brindará un conversatorio sobre la producción audiovisual. Asimismo, exhibirá sus cortometrajes como “Mirando el espejo”.

Dónde: La Fábrica Cine Cochabamba (av. Julio Rodríguez Morales #126)

Cuándo: Hoy a las 19:00

Electrodependiente presenta libro