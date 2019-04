Agenda Ferial

Para Saber

Las puertas del recinto ferial de Alalay se abrirán hoy desde las 14:00 y el domingo, a partir de las 12:00.

14:00

Lanzamiento de Unicen, de sus actividades y carreras - estand Universidad Central

14:00

Presentación de Equipos Innovadores de Domótica- ESET - pabellón internacional

15:00

Reunión de Amcham y Embajada de USA con Empresas - Business Center -pabellón americano

18:30

Inauguración del estand de la Gobernación de Cochabamba - estand Gobernación Cbba

20:00

Lanzamiento de Producto MIS Implantes Dentales - pabellón internacional Mis Tecnology Bolivia

21:00

FEICO MUSIC: Manuel Turizo,

César Daniel, H1, Zon y Deglein - Teatro al Aire Libre

21:00

Espectáculo All Inclusive by Becks - All Inclusive By Becks

22:30

Espectáculo Zona Taquiña - Zona Taquiña

23:00

Espectáculo The Box by Paceña Plan B Flow - Estand The Box by Paceña