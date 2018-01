Más de 300 famosas se unen a la campaña "Time's Up" en contra del acoso sexual

WASHINGTON |

Más de 300 mujeres de Hollywood, entre ellas las actrices Meryl Streep, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston y Eva Longoria, lanzaron ayer un fondo de defensa legal destinado a ayudar a mujeres menos privilegiadas que ellas a defenderse de posibles abusos sexuales en el entorno laboral.

La iniciativa parte de la base del movimiento #MeToo ("Yo también"), que insta a las mujeres de todo el mundo a denunciar los abusos sexuales en su contra, y que cobró impulso a raíz de las acusaciones contra el poderoso productor cinematográfico Harvey Weinstein.

En una carta publicada hoy a toda página en los diarios de EEUU, la coalición de actrices, directoras, productoras y otras trabajadoras de la industria del cine, la televisión y el teatro se dirigieron a sus "hermanas" en sectores menos lucrativos de la economía de Estados Unidos.

"Queremos alzar las voces, poder y fuerza de las mujeres que trabajan en industrias con salarios bajos, cuya falta de estabilidad financiera las hace vulnerables a altas tasas de violencia y explotación basadas en el género", reza la carta, atribuida a "más de 300 mujeres que trabajan en cine, televisión y teatro".

I stand with ALL WOMEN across every industry to say #TIMESUP on abuse, harassment, marginalization and underrepresentation. Join me! Sign the statement of solidarity & donate to the @TIMESUPNW Legal Defense Fund: https://t.co/7FofMhTaUJ pic.twitter.com/vEB3jYCRgD

— Reese Witherspoon (@RWitherspoon) 1 de enero de 2018