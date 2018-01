Actores donan dinero para “Time is Up”

El joven actor Thimotée Chalamet se une a su compañera Rebecca Hall y también donará el salario recibido por su participación en “A Rainy Day in New York”, de Woody Allen, para ayudar a “acabar con la injusticia, la desigualdad y, sobre todo, el silencio”.

Chalamet ha anunciado en su cuenta de Instagram que donará el dinero al fondo de defensa legal “Time is Up”, movimiento contra el acoso sexual creado por centenares de actrices y productoras de Hollywood, al Centro LGTB de Nueva York y a RAINN (Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto).

Tras ser preguntado en diversas entrevistas por su decisión de trabajar en este filme de Allen, que se estrenará este año, el actor de 22 años reconoció que no puede dar una respuesta directa debido a las obligaciones contractuales.

“Pero lo que puedo decir es esto: No quiero beneficiarme de mi trabajo en la película y para acabar con ello, voy a donar mi salario en su totalidad a tres organizaciones benéficas”, dijo el actor, que ha sorprendido este año por su interpretación en “Call me by your name” (“Llámame por tu nombre”), por la que fue nominado a un Globo de Oro.

Chalamet también resalta que el último año ha cambiado la forma en la que ve y siente muchas cosas. “Hasta ahora he elegido proyectos desde la perspectiva de un joven actor intentando seguir el camino de actores más experimentados a los que admiro”. “Pero estoy aprendiendo que un buen papel no es el único criterio para aceptar un trabajo, algo que me ha quedado mucho más claro en los últimos meses”, dijo.

OTROS ACTORES SE SUMAN A LA INICIATIVA

La actriz Rebecca Hal también asumió la iniciativa y donará dinero para esta causa. El fondo de defensa legal “Time’s Up” (“Se acabó el tiempo”) suma más de 15 millones de dólares en donaciones y busca ayudar a mujeres con salarios bajos a protegerse de las consecuencias que puede tener denunciar los abusos sexuales.