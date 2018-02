Guess: Comité investigará denuncia de Kate Upton sobre acoso sexual

NUEVA YORK |

Guess Inc. dice que su junta directiva formó el miércoles un comité especial compuesto de dos directores independientes que supervisarán una investigación en curso por denuncias de conducta sexual inapropiada contra su cofundador Paul Marciano.

El anuncio de hoy llega una semana después de que la actriz y modelo Kate Upton acusara a Marciano en redes sociales por toques indebidos.

"En un momento me tomó por la parte de atrás de mi cabeza para que yo no pudiera moverme. Empezó a besar mi rostro y mi cuello. Recuerdo que quise decirle 'aléjate', pero no quería abrir mi boca porque no quería que pusiera su lengua dentro. Tenía dos opciones: reírme incómodamente mientras me alejaba de él y evitaba que me persiguiera, o le pegaba al director creativo de Guess... así que decidí reírme incómodamente", relató la actriz la revista estadounidense Time.

Upton usó el hashtag #metoo, sumándose al movimiento que se ha vuelto viral tras reportes de violencia sexual contra el magnate de Hollywood Harvey Weinstein. La publicación generó cientos de mensajes de apoyo y solidaridad.

La última publicación más fuerte de Upton fue compartida a través de Instagram y señalaba "a él no se le debería permitir usar su poder en la industria para acosar sexual y emocionalmente a las mujeres".

Guess dijo que Marciano "niega vehementemente" los alegatos. En una entrevista con el portal TMZ Marciano dijo que despidió a la modelo porque "llegaba a altas horas de la madrugada con un aspecto horrible".

La compañía con sede en Los Ángeles dice que se toma con seriedad cualquier denuncia de acoso sexual y que no aprueba este tipo de conducta de ninguna manera.

El pronunciamiento se produce a una semana de hacerse publicó que el precio de las acciones de Guess cayeron, después de que Upton hiciera publico la denuncia contra el confundador de la casa de moda.

Paul Marciano y su hermano Maurice fundaron la marca en 1981, redefiniendo el negocio de la mezclilla. Sus productos se venden en alrededor de 100 países.