¿Quién entregará a Meghan en su boda real con Harry?

Quien entregará a Meghan Markle en su boda con el príncipe Harry es un enigma de difícil solución pues sus dos parientes masculinos más cercanos estarán ausentes del feliz evento.

El medio hermano

El medio hermano de Meghan, Thomas Markle Jr, quien el año pasado fue acusado de poner una pistola en la cabeza de su novia durante una disputa, no recibió una invitación, según el Daily Star.

Una fuente no identificada le dijo al periódico: “Creo que es porque parece que no puede mantener la boca cerrada”.

El padre

Y un segundo informe afirma que su padre, Thomas Sr, no la entregará en su boda, ya que tampoco ha logrado formar parte de la lista de invitados. Otra fuente no identificada citada por The Star dijo: “Meghan también está preocupada por cómo lo manejaría”.

“Sin mencionar el hecho de que ha habido enojo de Thomas hacia Harry, después de que hizo comentarios acerca de que Meghan ‘finalmente consiguió la familia que nunca tuvo’”.