Alberto II, príncipe de Mónaco cumplió 60 años

Cuando Alberto de Mónaco se para a pensarlo, se maravilla de tener ya 60 años, una edad a la que llegó el pasado miércoles rodeado de su familia y con un espectáculo “multisensorial” en su honor que se celebrará la catedral de su pequeño y lujoso Principado.

No lo sintió

“Es gracioso, porque no he sentido cómo envejecía. En mi cabeza sigo teniendo entre 15 y 45 años”, confiesa el príncipe monegasco entre risas al diario Le Figaro en una larga entrevista con ocasión de su redondo cumpleaños.

Pese a ello, Alberto de Mónaco asegura afrontar la nueva década con una “serenidad” de la que no hizo gala necesariamente durante su juventud. Ahora, en la madurez y con una familia completa—sus mellizos cumplen en diciembre cuatro años— se permite mirar atrás, pese a su no siempre ortodoxo pasado (tiene dos hijos de relaciones extramatrimoniales que trató de ocultar durante años), y se declara satisfecho, aunque los rumores en torno a su matrimonio con la sudafricana Charlene Wittstock no cesen jamás.