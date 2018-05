Ronaldinho rompe el silencio: "Yo no tengo voluntad de casarme todavía"

"Es mentira no sé de dónde surgió eso", así respondió Ronaldinho a la pregunta de un periodista que le consultó sobre su boda con dos mujeres.

La incisiva pregunta del reportero fue: "¿Qué es peor, que Argentina sea campeón del mundo o casarse con una sola mujer?" El astro brasileño aprovechó para desmentir los rumores que acapararon ayer la atención de todos los medios de farándula.

"Me mandaron mensajes de todo el mundo muy divertidos. Es mentira, no hay nada de eso, no me voy a casar. No", añadió el futbolista.

Ayer el portal O Dia anunció que Ronaldinho se casaría en agosto con sus "prometidas" Priscilla Coelho y Beatriz Souza con las que mantiene una relación abierta desde el 2016. El diario brasileño incluso había publicado dónde sería la boda: en la propia mansión del futbolista, situada en Santa Mónica, en el lujoso distrito de Barra da Tijuca, de esa ciudad.