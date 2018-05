La ex del jugador dice no ser la otra

Las noticias de medios de comunicación españoles sobre la separación de Shakira y Gerard Piqué han generado reacciones de todos sus fans y de la ex de Piqué, expuesta como la manzana de la discordia. Ella afirmó en Instagram no tener nada que ver con ese asunto. Núria Tomás dejó el silencio y escribió: “Podría hacer oídos sordos y una vez más dejar que pasen los días hasta que se olviden de las mentiras que se dicen sobre mí, pero esta vez no me apetece. Me resulta increíble ver como noticias inventadas acaban provocando todo tipo de reacciones y juicios de valor".

Mientras tanto, Shakira tiene otro problema más en la cabeza, puesto que aunque alargaron el proceso por su supuesto fraude fiscal, aún está en riesgo de pagar 10 millones de euros al fisco español.