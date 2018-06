Conchita Wurst cambió de look

La cantante Conchita Wurst, ícono del respeto y la tolerancia a la diversidad sexual en el espectáculo, es una de las artistas revelación en Eurovisión 2014, no sólo por su curioso look de mujer barbuda si no por la puesta en escena de Rise Like a Phoenix. Pero aquel look de melena larga y morena, con su barba que le hacía juego ha sufrido un radical cambio de imagen que ha dejado estupefactos a sus seguidores.

No sólo se ha cortado el pelo y se lo ha dejado corto, si no que se lo ha teñido de rubio casi platino, al igual que su barba.

La austríaca sorprendió a más de 300.000 seguidores en Instagram, llegando así a la gala benéfica Life Ball 2018 contra el sida. Ella también confesó que es portadora del VIH.