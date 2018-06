Interprete de Chewbacca recauda fondos para ayudar a Venezuela

Peter Mayhew, actor que personifica al popular personaje Chewbacca, de La Guerra de las Galaxias (Star Wars), ha decidido ayudar al pueblo venezolano que sufre una de las crisis más grandes de su historia.

Con ese motivo creó la “Peter Mayhew Fundation”, destinada a recaudar fondos para ayudar en salud, alimentación, educación, apoyo laboral y demás carencias de la gente en Venezuela.

“Estamos ayudando a los venezolanos a hacer frente a la crisis a través de las muchas donaciones que recibimos y enviamos, pero somos conscientes de que nuestra mejor contribución es apoyar iniciativas como educación, capacitación y empleo en Venezuela”, muestra en su portal la fundación de Mayhew.

Por medio de la plataforma de Ebay, Mayhew puso en subasta una máscara del reconocido Chewbacca hecha a mano. El 100 % de esta venta irá para los niños venezolanos más necesitados.

Además, de iniciar la campaña “Venezuela Benefit Coin 2018”, mediante la cual los interesados pueden donar entre 10 y 50 dólares, que serán destinados a la ONG venezolana “Ponte en sus Zapatos”.

The Peter Mayhew Foundation Challenge Coin run benefiting hungry kids in Venezuela will be ending soon. A $10 coin can get 200 kids a hot meal. Every bit helps. Cheers. https://t.co/VS3aanEkiF

— Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 5 de junio de 2018