Penélope Cruz cuenta su experiencia más amarga

Penélope Cruz relató la peor experiencia de su carrera que vivió en un casting. Fue hace muchos años, cuando ya era una estrella reconocida en España pero todavía no había dado el salto a Hollywood.

La actriz madrileña recordó cómo, justo antes de hacer la audición, intentaron imponerle escenas de desnudos que no estaban inicialmente en el guión. Una condición que, a pesar de que sabía que le iba a costar perder el que hubiera podido ser su primer gran papel en Hollywood a los 21 años, no admitió.

"Sabía que no conseguiría la película. Pero ahora, con 44 años, puedo decir que es uno de los momentos de los que me siento más orgullosa de mí misma. En ese momento me dije: ‘El día que muera, recordaré este momento’”, dijo Cruz que también reconoció que no fueron pocos quienes le dijeron que aquella podría ser “la última vez que tienes una oportunidad como esa.

Creo que a partir de ese ‘no’, muchos otros ‘sí’ han llegado a mi vida”, sentencia Cruz que recordó este capítulo de su pasado en el marco de los movimientos ‘Me Too’ contra el acoso sexual en Hollywood.