Paola Canedo está dichosa con su embarazo y lo proclama

facebook.com

El día que me enteré que estaba embarazada, descubrí que todo, absolutamente todo lo que había realizado en mi vida era demasiado insignificante ante semejante bendición.

No me importa cuántos kilos tenga que subir, cuántas estrías me tengan que salir, cuánto malestar haya tenido y tenga que sentir y cuántas noches no vaya a dormir, porque el haber podido sentir sus pataditas es mucho más gratificante que todo lo difícil que resulte ser, porque ser madre, para mí, no significa olvidarse de ser mujer, significa que por primera vez aprendes de verdad a dejar el ego y que el verdadero amor se resume en ese pequeñito e indefenso ser al cual te toca educar, amar y enseñar los valores más importantes de esta vida.

Ahí me cuestiono y le hablo a mi bebé, diciéndole "entonces ¿yo te doy vida a ti?, o ¿tú me la das a mí?".

Está felicidad no estaría completa sin mi maravilloso esposo que, con su paciencia y amor, me ayuda a sentirme aún más bendecida. Te amo, mi príncipe Franco Molinero. Tu bebita está demasiado orgullosa de ti.