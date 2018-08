Exnovio de Nicky Minaj la acusa de agredirlo con un cuchillo

Safaree Samuels acusó a Nicky Minaj de tratar de matarlo con un cuchillo y describió todo con mucho detalle en un tuit: “Recuerdo la noche que me cortaste y casi muero, la Policía y la ambulancia me sacaron de la casa en una camilla y tuve que mentir y decirles que estaba tratando de matarme para que no fueras a la cárcel”.

En Twitter, la intérprete de “Anaconda” se refirió a los tiempos en que Samuels la usó por su dinero. “Tú robaste mi tarjeta y me dijiste que pensabas que era una cuenta con “dinero gratis” de la que yo no sabía”, escribió. Luego le dijo mentiroso a su ex: “Dios te castigará y más por mentir. ¡Ja! ¡Deja de decir que empacaste y te fuiste! Por Jesús que viniste a mi casa llorando y rogando por ir conmigo a Europa a los EMAs. Yo dije ¡ No tonto!”.

Luego de su publicación sobre el incidente del cuchillo, Samuels señaló que no tiene resentimientos contra Minaj. En un tuit relativamente cordial, él escribió: “Aún así no siento odio hacia ti porque estoy feliz y con mi propia mente. Disfruta el lanzamiento de tu álbum”.