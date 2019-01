Angelina Jolie no descarta entrar a la política

“No lo descarto, voy a hacer lo que sea necesario para cambiar la situación actual”, esas fueron las palabras de Angelina Jolie al ser preguntada por su posible salto a la política. La actriz estadounidense podría estar planteándose dar un giro radical a su carrera presentándose a las elecciones presidenciales de 2020 y arrebatarle el puesto a Donald Trump.

“Siempre dije que voy a hacer lo que sea necesario. No sé si encajo dentro de la política, pero siempre he bromeado con que ya no me quedan esqueletos en el armario (haciendo referencia a secretos). Todo el mundo conoce mi vida. Soy una mujer abierta y mis secretos han salido todos a la luz”, explicó una entrevista.

Mientras decide oficialmente adentrarse en el mundo político, y tras haberse resuelto su polémico divorcio con Pitt, Angelina sigue centrada en cuidar a sus seis hijos.