Laura León llega a La Paz y pide detener la violencia contra la mujer

La cantante mexicana Laura León llegó ayer a la ciudad de La Paz y durante conferencia de prensa habló sobre la violencia contra la mujer.

"¿Cómo es posible tesoros que puedan tocar una mujer? Una mujer no se toca ni con el pétalo de una rosa ¿Qué pasa tesoros? ¿Qué no ven que para arriba está Dios? ¡No puede ser que le falten el respeto a la mujer! perdón, pero eso no se hace", manifestó la artista en el Hotel Radisson tras ser consultada por los periodistas.

Por otro lado, "la tesorito" adelantó que grabará algunos temas de música fusión con la agrupación boliviana Doble Vía y que tiene un proyecto para ser parte de una serie en la plataforma Netflix.

León llegó a la ciudad paceña para participar de la recepción que realiza la Fraternidad Verdaderos Intocables con miras a su participación de la fiesta del Gran Poder 2019.

Según el diario El Alteño, el show se realizará mañana por la tarde en la avenida Buenos aires esquina Moxos, en la Estación del teleférico amarillo de la zona de Cotahuma de La Paz.