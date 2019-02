Disney tendrá su propio desfile del Orgullo Gay

La compañía de entretenimiento The Walt Disney Company informó que, por primera vez, uno de sus parques de diversiones celebrará un desfile del orgullo gay en sus instalaciones. El anuncio significa un importante giro en los parques temáticos, que alguna vez fueron territorio hostil para las parejas LGBT que no podían mostrar su afecto en público debido a las restricciones del “ambiente familiar”, un código de estrictos comportamientos que no aplicaba para las parejas heterosexuales.

El parque de diversiones pionero en esta nueva atracción será Disneyland Paris, en la capital de Francia, donde se celebrará a la diversidad sexual gracias a una alianza que hizo The Walt Disney Company con diversas agencias de viaje dedicadas a la comunidad LGBT.

El evento promete celebrar “la alegría de la diversidad” el próximo 1 de junio con un desfile “nunca antes visto”, según la página web del parque Disneyland Paris. En el evento en Facebook creado por la compañía para atraer visitantes, el desfile promete “una asombrosa fiesta con mucho baile”.