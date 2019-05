Sophie Turner y Joe Jonas se casaron en Las Vegas

Joe Jonas y Sophie Turner ya son marido y mujer. La actriz de Juego de Tronos, de 23 años, y el cantante, de 29, miembro de los Jonas Brothers, se han casado por sorpresa en Las Vegas, en una boda oficiada por un Elvis Presley, como es tradición. La pareja, que se comprometió en octubre de 2017, decidió dar el paso ayer, después de la fiesta de los Billboards Music Awards.

Entre los asistentes estuvieron los dos hermanos Jonas, Kevin y Nick, y la esposa de este último, la actriz Priyanka Chopra, que ejerció de dama de honor de la novia. También estuvo el DJ Diplo, quien se encargó de publicar varios stories de la ceremonia y la fiesta posterior a su cuenta de Instagram. En los vídeos se puede ver a Turner, de blanco y con velo, y a Jonas, con traje gris y clavel blanco en la solapa.

Joe Jonas just get married in Las Vegas pic.twitter.com/Lh36ZOh9Cc

Joe Jonas y Sophie Turner pagaron por su boda 600 dólares. Después de darse el “acepto” e intercambiarse anillos de caramelo, la pareja posó ante un Cadillac de color rosa de los años cincuenta y festejaron su enlace con el resto de los asistente.

Los rumores siempre apuntaron a que Joe Jonas y Sophie Turner se casarían en alguna región de Francia, pero por el momento no se ha confirmado si esos planes siguen en pie o si con su boda en Las Vegas ya oficializaron completamente su enlace.

This wedding is so Joe Jonas, thank you so much Diplo pic.twitter.com/jgBvZL6wSH

— Ale Rod (@zabdielftjonas) 2 de mayo de 2019