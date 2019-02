Una legión de musas rodeó a Karl Lagerfeld, ícono de la moda

El alemán Karl Lagerfeld, el mítico diseñador que reinventó Chanel y organizó espectaculares desfiles, murió ayer a los 85 años, provocando un gran vacío en el mundo de la moda.

Su ausencia en enero en el desfile de Alta Costura de Chanel para la primavera-verano de 2019, algo inédito, había desatado las alarmas sobre su delicada salud, pero la casa siempre rodeó de secretismo el estado del diseñador, que, según la revista “Public”, padecía cáncer de páncreas.

Aunque en su manera personal de vestir era fácilmente reconocible, sus creaciones se caracterizaron por su eclecticismo y por su capacidad para reinventarse y captar el espíritu de los tiempos.

El modisto era el responsable de tres marcas (Chanel, Fendi y la grifa con su nombre), pero su nombre está sobre todo asociado a la casa Chanel, donde no dudó en revolucionar los códigos y para la que organizaba espectaculares desfiles.

Con ironía solía decir que Gabrielle Chanel “habría odiado” su trabajo.

Cuando llegó a Chanel, en 1983, la marca estaba en un mal momento. “Todo el mundo me decía ‘no la toques, está muerta, terminada’ y fue eso lo que me divertía, era un desafío y funcionó cien veces mejor de lo que pensaba”, decía Lagerfeld.

En sólo tres años consiguió dar vida a la firma. Conectó su particular sensibilidad con los intereses de la mujer de la época. Mantuvo la esencia Chanel con pequeños retoques. Acortó faldas y les dio color pero siempre huyó de los estampados. El diseñador, con gran bagaje cultural, tenía un color fetiche: el negro. Para él era lo más chic, lo más moderno y lo más actual. Sobriedad y estilo. Y siempre fue fiel al estilo Chanel y al color negro.

Karl Lagerfeld tenía muchas seguidoras que veneraban sus diseños, tanto en el mundo de la moda como en el del espectáculo y en la alta sociedad. El diseñador tuvo especial predilección por dos mujeres que para él fueron muy especiales y con las que mantuvo una gran amistad: Carolina de Mónaco e Inès de la Fressange.

Legión de musas a sus pies

Karl Lagerfeld no necesitaba presentación. Él con su trayectoria era la esencia de la moda, del lujo, de la exclusividad de la que eran seguidoras madres e hijas a las que supo conquistar desde muy jóvenes como un excelente gurú de tendencias, imprimiendo así a la firma una imagen de modernidad y juventud. Desde Carolina de Mónaco a su hija, Carlota; de Cindy Crawford a su hija adolescente Kaia Gerber; de Vanessa Paradis a Lily-Rose Depp, todas ellas cayeron rendidas a sus pies y forman parte de una legión de seguidoras que renovaba el espíritu de la casa siempre en la primera fila en sus desfiles, repleta de una nueva generación de mujeres dispuestas a vestir al más puro estilo Chanel.

Lagerfeld sabía cómo buscar el titular de la noticia, como cuando decidió que la “vampira” más famosa del momento, Kristen Stewart, pasara a ser embajadora de la firma, en un momento en el que su popularidad era mundialmente arrolladora. Una actriz que, pese a las críticas que atesoraba el carácter del diseñador, siempre destacó su amabilidad. “Es un artista obsesivo que trabaja sin descanso, una actitud que contagia”, destacó la protagonista de “Twilight”.

Hace tres años, otras de las nuevas incorporaciones para dar un golpe de timón a la casa francesa fue la de Willow Smith, hija de Jada Pinkett Smith y Will Smith, que con tatuajes y “piercings” aportó una imagen moderna y muy urbana a la línea de gafas. Penélope Cruz le definió como “un genio”, justo cuando la firma anunció, en el verano de 2018, que sería la embajadora de la colección crucero de Chanel. La actriz inglesa Kiera Knightley es otra de las embajadoras de excepción de la casa, la viva representación de su fundadora. Lagerfeld fue el descubridor de Claudia Schiffer, la top de los 90 que creció en su carrera gracias a su apoyo. Alemana como él, se instaló en París, donde relevó como imagen a la etérea Ines de la Fressange, dos mujeres muy diferentes que marcaban un antes y un después en Chanel. Una morena y otra rubia; una con curvas y otra más delgada.

“A Karl Lagerfeld siempre le ha gustado reinventarse (...) Antes no había modelos rubias en los desfiles de Chanel, así que asumo que lo que quiso fue sorprender, y lo consiguió”, dijo en una entrevista a un magazine de moda tiempo después Schiffer.

LUTO EN MUNDO

Claudia Schiffer: “Karl era mi polvo mágico, me transformó de una tímida chica alemana en un supermodelo. Me enseñó sobre moda, estilo y supervivencia en el mundo de la moda. Lo que Warhol fue al arte, él lo fue a la moda: es irremplazable. ¡Es la única persona que pudo hacer colorido el blanco y negro!”.

Penélope Cruz: “Mi querido Karl, nunca olvidaré el cariño y respeto con el que siempre me has tratado, tu generosidad, tu mente brillante y todo lo que me has hecho reír. Todos los momentos vividos contigo desde el día que te conocí, son un tesoro que se queda guardado en mi corazón para siempre”.

Stella McCartney. “Este es un día realmente triste (...) Gracias Karl por toda la belleza y por ver el mundo a través de tus icónicas gafas con una visión única”.

Valentino: “Karl, mi amigo ... ¡Siempre serás para mí el joven sonriente y lleno de vida! ¡Estoy tan triste y las palabras no pueden expresar mi dolor! Te quiero amo mi amigo ... adiós ..”.