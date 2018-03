La Banda británica Pink Floyd publicará nueva edición de disco P.U.L.S.E

La legendaria banda británica de rock Pink Floyd, sacará al mercado una reedición del disco P.U.L.S.E, recopilatorio publicado en 1995, destacan hoy medios especializados.

El álbum, decimoséptimo de la agrupación, tendrá en nueva edición en formato Larga Duración (LP por sus siglas en inglés) de cuatro discos, más un libro de fotos de 52 páginas.

La entrega saldrá al mercado el 18 de mayo con una versión remasterizada de las grabaciones originales compiladas para P.U.L.S.E por el productor James Guthrie, además de una interpretación en vivo del clásico The Dark Side Of The Moon.

Pink Floyd es una formación de culto y de notable influencia en la música contemporánea, su larga carrera sobre los escenarios está recogida en casi una veintena de álbumes de estudio y una decena de recopilatorios.