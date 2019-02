[EN VIVO] Los principales ganadores de los Grammy 2019

La gala de los premios Grammy 2019 comenzó a las 21:00 (hora boliviana).

Estos son los los principales ganadores de las categorías más destacadas:

ÁLBUM DEL AÑO:

- "Invasion of Privacy", Cardi B

- "By The Way, I Forgive You", Brandi Carlile

- "Scorpion", Drake

- "H.E.R.", H.E.R.

- "Beerbongs & Bentleys", Post Malone

- "Dirty Computer", Janelle Monae

- "Golden Hour", Kacey Musgraves

- "The Album, Music From and Inspired By", Black Panther

GRABACIÓN DEL AÑO (mejor canción):

- "I Like It", Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

- "The Joke", Brandi Carlile

- "This Is America" â€" Childish Gambino

- "God's Plan", Drake

- "Shallow", Lady Gaga & Bradley Cooper

- "All The Stars", Kendrick Lamar & SZA

- "Rockstar", Post Malone Featuring 21 Savage

- "The Middle", Zedd, Maren Morris & Grey

CANCIÓN DEL AÑO (compositor):

- "All The Stars"

- "Boo'd Up"

- "God's Plan"

- "In My Blood"

- "The Joke"

- "The Middle"

- "Shallow"

- "This Is America" [GANADOR]

MEJOR NUEVO ARTISTA:

- Chloe x Halle

- Luke Combs

- Greta Van Fleet

- H.E.R.

- Dua Lipa

- Margo Price

- Bebe Rexha

- Jorja Smith

** CATEGORÍAS LATINAS **MEJOR ÁLBUM POP LATINO:

- "Prometo", de Pablo Alborán

- "Sincera", de Claudia Brant

- "Musas", de Natalia Lafourcade

- "2:00 AM", de Raquel Sofía

- "Vives", de Carlos Vives

MEJOR ÁLBUM ROCK O ALTERNATIVO LATINO

- "Claroscura", de Aterciopelados

- "Coastcity", de Coastcity

- "Encanto tropical", de Monsieur Periné

- "Gourmet", de Orishas

- "Aztlán", de Zoé

MEJOR ÁLBUM REGIONAL MEXICANO (INCLUYE TEJANO)

- "Primero soy mexicana", de Angela Aguilar

- "Mitad y mitad", de Calibre 50

- "Totalmente Juan Gabriel Vol. II", de Aida Cuevas

- "Cruzando borders", de Los Texamaniacs

- "Leyendas de mi pueblo", del Mariachi Sol de México de José Hernández

- "¡México por siempre!", de Luis Miguel

MEJOR ÁLBUM TROPICAL LATINO

- "Pa' mi gente", de Charlie Aponte

- "Legado", de Formell y los Van Van

- "Orquesta Akokán", de Orquesta Akokán

- "Ponle actitud", de Felipe Pérez

- "Anniversary", de Spanish Harlem Orchestra