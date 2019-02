Betty Veizaga pone ritmo al Jueves de Compadres

COCHABAMBA |

Alegría y música caracterizan al Jueves de Compadres, que se celebra hoy. Gira entorno a la retribución y reafirmación de lazos de amistad, compartiendo comida y cantando coplas como símbolo de afinidad.

Esta fecha, además, da inicio al Carnaval, relacionado al calendario agrícola, y marca la época de la cosecha y nacimiento de ganado.

La cantante Betty Veizaga es una de las máximas exponentes de la copla valluna y junto a su esposo Ruffo Zurita, su hija Quilla Zurita y el aporte especial en la trompeta del músico francés, Jean Pierre, presentaron en Los Tiempos la canción "Cholitas bonitas".

"Este año yo dije: "Voy a descansar de hacer coplas. Pero la inquietud de Jean Pierre ha sido lo que me ha inspirado más. Él me dijo "Betty quiero participar contigo y me encantaría hacer coplas, entonces ensayamos en casa", cuenta la cantante.

Jean Pierre llegó a Bolivia hace casi 10 años, de manera casual, y hace dos años se contactó con él un productor francés que realiza un documental entorno a la música de Sudamérica, en ese momento Pierre pensó en Veizaga, tras escuchar la cueca a Cochabamba, y la incluyó en el filme.

"Hay buena aceptación de la gente, nos llaman desde Europa", manifestó Pìerre emocionado y adelantó que la familia Zurita Veizaga estará en el escenario de la Feria Internacional de Cochabamba con un espectáculo producido por él.

Pero esto es sólo el inicio de un proyecto de cinco años que tiene el objetivo de mostrar el folklore boliviano en diferentes países europeos.

Así fue la visita de Veizaga a LOS TIEMPOS: