"Medellín" la nueva canción de Maluma y Madonna

A través de sus cuentas de Instagram, Madonna y Maluma comunicaron una esperada noticia a sus fanáticos: mañana lanzarán "Medellín", la primera colaboración de ambos, que ya habían mostrado su buena relación y afinidad.

"Esto parece increíble, aún no lo puedo creer pero SI es una REALIDAD!! El 17 de abril lanzamos nuestra canción llamada #MEDELLIN. Medallo en el mapa parceros", escribió el colombiano en su cuenta personal al publicar una foto junto a la reina del pop.

Madonna, por su parte decidió dar el anuncio con tres imágenes. La primera es una placa en la que simplemente se lee "Madonna + Maluma". La segunda es la foto que compartió el latino y la tercera otra placa en donde se lee el nombre de la canción, "Medellín".

Sin haber escuchado nada aún del trabajo, el anuncio del single ya cuenta tanto con admiradores como con detractores. La combinación “Maduma”, apodo puesto por los fans en redes, para muchos significa la caída de la reina del pop en la tendencia del reggaeton actual, mientras que otros de sus seguidores defienden que si el nuevo material es bueno, poco les importa quién le acompañe en los micrófonos.

Sin embargo, lejos de la polémica, aún no se conoce si el tema será latino, o si por el contrario, será Maluma quien cambie de registro. Tampoco se sabe si la diva pop pretende con este single “resucitar” La Isla Bonita y se atreverá con el español.

Durante el mes de febrero, Maluma tuvo que admitir públicamente que estaba trabajando en algo con Madonna, ya que se filtraron algunas imágenes de ellos juntos grabando en un estudio de Los Ángeles. El video fue publicado por el coreógrafo Marvin Gofin, y aunque se los veía cantando estaba sin sonido.

Días después de que se filtrara la noticia, fue la mismísima Madonna la que publicó en sus redes una imagen de los dos en el estudio. "Cooking up some fuego over here!", escribió.

Madonna también anunció su decimocuarto álbum, que llevará por nombre Madame X, un nuevo y esperado disco, del que no se conoce la fecha de lanzamiento.