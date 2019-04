Así suena "Medellín", la canción de Madonna y Maluma

Está inspirado en el ritmo del reguetón y la letra que mezcla versos en español e inglés. Se trata de "Medellín", el single que Madonna estrenó junto al colombiano Maluma.

"One, two, one two, one two, chachachá", dice la cantante susurrando en al comienzo del tema.

Estos detalles sobre el disco de Madonna se conocieron el mismo día en que la autora de "Like a Virgin" presentó oficialmente "Medellín".

Madonna desvelará el próximo miércoles 24 de abril el videoclip de "Medellín" en un acto en Londres junto a DJ británico Trevor Nelson. Por otra parte, anunció, en un comunicado, que su próximo disco, titulado "Madame X", se publicará el próximo 14 de junio.

Su nuevo álbum, concebido durante su residencia en Portugal, será el decimocuarto de estudio de su carrera y llegará cuatro años después de la publicación de "Rebel Heart".

"Lisboa es donde ha surgido mi disco. He encontrado a mi tribu allí y un mundo mágico de increíbles músicos que han reforzado mi creencia de que la música está conectada en todo el mundo y es el verdadero alma del universo", apuntó la estrella del pop.

El proceso de grabación de "Madame X", compuesto por quince canciones que combinan inglés, portugués y español, ha durado 18 meses con sesiones en Portugal, Reino Unido (Londres) y Estados Unidos (Nueva York y Los Ángeles).

Madonna ha contado para este nuevo trabajo con productores como Mirwais, Mike Dean o Diplo. Además de Maluma, que participa en los temas "Medellín" y "Bitch I'm Loca", la cantante ha fichado como colaboradores para este álbum a la brasileña Anitta ("Faz Gostoso"); el estadounidense Quavo, miembro del colectivo de rap Migos ("Future"); y el también estadounidense Swae Lee ("Crave").

Madame X' celebra el largo idilio de Madonna con la música y la cultura latina a lo largo de toda su carrera, entre otras influencias globales", aseguró la nota de prensa.

Está previsto que Madonna intervenga el próximo 18 de mayo en la gran final del Festival de Eurovisión, que tendrá lugar en Tel Aviv (Israel).

Con información de EFE.