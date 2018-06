Tras un decenio,Vanessa trae la corona Miss Bolivia Mundo

Más de una década después, el título de Miss Bolivia Mundo vuelve a Cochabamba coronando a la hermosa Vanessa Vargas, quien hoy tendrá un gran agasajo tras su llegada anoche de la ciudad de Santa Cruz.

En una entrevista exclusiva con Los Tiempos, Vanessa nos contó acerca de su experiencia y los planes que tiene en su año de reinado.

-¿Cómo te preparaste para el certamen?

-Fue mucho sacrificio, tuve que dejar a un lado la preparación de mi tesis para poder prepararme mental, emocional y físicamente para este certamen. Dormir menos horas y trabajar más.

-¿Cómo te sientes con este título?

-Me siento muy orgullosa. Fue demostrarme a mí misma que yo sí puedo, y espero que muchas personas se motiven con esto a hacer lo que les hace felices sin importar el impedimento. Ahora puedo llamarme Bolivia en un certamen que no califica la belleza superficial, sino la belleza integral y la grandeza del corazón.

Para esto tuve que renunciar a muchas cosas y a algunas personas que formaban parte muy importante en mi vida, pero así son los sueños, uno debe seguirlos siempre. El que quiera acompañarte en tu camino lo hará y el que no, tomará otro rumbo.

He aprendido a no juzgar a nada ni a nadie. Antes de ser parte del Miss Bolivia, yo creía mucho en lo que la gente decía, que acá todo era con muñeca, con dinero, con actos indecentes, ¡pero no! Yo en todo momento me comporté como una dama, no di material para que hablaran mal de mí o malinterpreten mis acciones, no pagué ni un centavo de más.

-¿Qué implica ser la portadora de esta corona?

-Es una gran responsabilidad, está en mis manos hablar bien de mi país, de mi gente y de mi cultura. Además, es una gran oportunidad para conocer otras culturas, observar lo bueno que tienen otros países y tratar luego de implementar esas visiones en el mío, ya sea como modelo, como profesional (futura arquitecta) y, sobre todo, como persona.

-¿Qué actividades realizarás como Miss Bolivia Mundo?

-Seguiré trabajando en mi causa social (niños con cáncer) y Promociones Gloria me asesorará para poder llevar un proyecto igual o similar a mi concurso en China. Por eso es que me encanta esta corona, es más un título humano y estoy segura me hará mejor persona.

-Tu proyecto fue el más destacado, ¿qué nos podrías contar sobre éste?

-Gané el mejor proyecto porque creo que, a diferencia de las demás candidatas, yo ya lo realizaba hace un año. No eran simples planes, son acciones, y pienso que eso es lo que cuenta. El jurado comentó que les había interesado mucho mi iniciativa de hablar con organizaciones mundiales que ayudan a los niños con cáncer para realizar campañas en mi ciudad y si se puede en el país.

"Las buenas actitudes siempre hay que tratar de adoptarlas"