Juan Carlos Arana deja Cadena A

"Hoy me toca cerrar un ciclo por una decisión empresarial de la estación en la que estaba, Cadena A, para quienes no tengo otra cosa que decir mas que: "gracias", señaló el periodista y conductor de televisión Juan Carlos Arana en una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook.

Arana condujo hoy su último programa "Levántate Bolivia" en el medio paceño. Tras el anuncio recibió muestras de cariño de sus colegas y el público, que manifestó en las redes sociales su apoyo.

"A mí me ha sorprendido, es una decisión empresarial. No me lo esperaba, pero ¿Qué se puede hacer?", manifestó a Los Tiempos en contacto telefónico.

El periodista formó parte de la cadena televisiva durante 10 años y conducía, además de la revista matutina, los programas "Posdata" y "Vinos y Notas".

La decisión de no renovar contrato fue anunciada al comunicador hace una semana. Debido a lo inesperado del aviso, Arana aún no definió un nuevo proyecto para su carrera.

"Los periodistas estamos acá para informar, a veces para reclamar porque la gente nos pide que lo hagamos, y eso molesta y eso jaquea y eso insulta a quienes no tienen la generosidad de entender que el mundo de las ideas no lastima a nadie, no mata a nadie", manifestó en su vídeo como despedida de su audiencia.

